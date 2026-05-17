El Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho tiene nuevo DT: Xabi Alonso fue presentado tras perder la FA Cup

Chelsea oficializó este domingo la llegada de Xabi Alonso como nuevo entrenador del equipo para la próxima temporada. El anuncio se realizó apenas un día después de la derrota por 1-0 frente a Manchester City en la final de la FA Cup y en medio de una campaña muy irregular para los Blues.

El español, de 44 años, firmó un contrato hasta 2030 y reemplazará a Calum McFarlane, el entrenador interino que sucedió a Liam Rosenior, despedido a fines de abril tras una seguidilla de malos resultados. De esta manera, Alonso será el nuevo DT de los argentinos Enzo Fernández y Alejandro Garnacho a partir del lunes 1 de julio de 2026.

Luego de destacarse en Bayer Leverkusen, donde conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania en una temporada histórica, Alonso dio el salto al Real Madrid, aunque su experiencia duró apenas seis meses. Los malos resultados y algunos conflictos internos provocaron su salida en enero de este año, pero el conjunto londinense igualmente apostó fuerte por uno de los entrenadores más cotizados del fútbol europeo.

«Chelsea es uno de los clubes más grandes del fútbol y me llena de orgullo convertirme en entrenador de este gran club», expresó Alonso en su presentación oficial. Además, aseguró: «Hay muchísimo talento en el plantel y un enorme potencial. El objetivo es trabajar duro, construir la cultura adecuada y ganar títulos».

Actualmente, los Blues marchan novenos en la Premier League con 49 puntos y todavía pelean por clasificarse a competiciones internacionales. A falta de dos fechas, necesitan sumar y esperar resultados para intentar alcanzar, al menos, un lugar en la próxima Conference League.

Por otro lado, el futuro de Enzo es incierto en Chelsea. El volante, junto a su representante Javier «Flaco» Pastore, buscan una mejora salarial para su contrato que vence en 2032 y hay rumores que lo vinculan con Real Madrid.