El italiano Jannik Sinner confirmó en las últimas que deberá someterse a una operación en la rodilla derecha para intentar dejar atrás las molestias que lo mantienen alejado de las canchas desde el mes de julio, cuando fue campeón de Wimbledon.

La intervención se realizará mañana en Finlandia. Luego de ello, el ex N°1 del mundo deberá afrontar un importante período de recuperación, permaneciendo fuera de la competición entre tres a cuatro meses.

De esta manera, el italiano, de 25 años y ganador de cinco torneos Major en su carrera (solo le resta Roland Garros), se perderá el primer Grand Slam del 2027: el Abierto de Australia, a celebrarse en Melbourne entre el 17 y el 31 de enero.

Tras levantar el trofeo de campeón en la Catedral del Tenis, en Londres (derrotó al actual N°1, el alemán Alexander Zverev), Sinner se alejó del circuito y confirmó padece una tendinopatía en la zona externa de la rodilla derecha, conocida como síndrome de la cintilla iliotibial.

La afección genera dolor en la parte lateral de la rodilla y puede dificultar los movimientos repetitivos, los cambios de dirección y los desplazamientos propios del tenis.

Después de varios meses de tratamientos y consultas con distintos especialistas, su equipo médico personal decidió avanzar con una intervención quirúrgica ante la falta de una recuperación definitiva. La misma se llevará a cabo mañana, en la Clínica Pihlajalinna Turku Kupittaa, según confirmaron diversos medios de su país como Il Giornale, Il Messaggero y La Gazzetta, entre otros.

Sin chances de disputar Australia, una de las posibilidades es que pueda reaparecer durante la gira europea sobre polvo de ladrillo, aunque los plazos dependerán de cómo evolucione después de la operación y de su rehabilitación.

Si se cumple solamente ese plazo de ausencia, el ex N°1 del mundo perderá 2900 puntos, que corresponden al Australian Open (800 puntos), Doha (100), Indian Wells y el Miami Open (1000 cada uno). Esto le supondrá caer hasta el cuarto puesto del ranking ATP, siempre y cuando Ben Shelton y Daniil Medvedev sumen menos de esa cantidad en las primeras semanas del 2027.