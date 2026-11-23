Desde la Cámara Empresarial de Añelo denunciaron demoras en los pagos y le retrucaron a YPF la propuesta de financiamiento. Foto: Matías Subat.

La Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo (CEISA) reclamó una mesa de diálogo urgente que integre a operadoras, firmas de servicios especiales, cámaras empresariales, sindicatos y al Gobierno de Neuquén, tras denunciar una doble presión financiera: la reducción unilateral de los valores acordados en los contratos y las demoras en la certificación de trabajos ya ejecutados, que ponen en riesgo puestos laborales.

Desde la entidad empresarial que preside Raúl Pablo Martin remarcaron que el objetivo de este llamado institucional es revisar de inmediato las condiciones contractuales actuales para garantizar la previsibilidad de la industria, sostener el entramado de pymes neuquinas y resguardar la paz social en la región.

Según advirtieron, las alertas lanzadas meses atrás sobre el efecto contagio de los recortes tarifarios terminaron por confirmarse en la Cuenca Neuquina. El eje del conflicto administrativo pasa por la emisión del certificado de habilitación —conocido en la jerga petrolera como «Habilita»—, documento indispensable para que una firma proveedora pueda facturar un avance de obra.

Desde CEISA denunciaron que, tanto operadoras como grandes empresas de servicios, postergan este aval por cuestiones administrativas menores, dejando a la pyme con la tarea terminada, los costos ya afrontados y sin que siquiera comience a correr el plazo legal de cobro.

«Reducir los valores de un contrato y demorar la certificación de los trabajos significa trasladar costos al proveedor. Muchas pymes carecen del margen financiero para absorberlos», advirtieron desde la cámara.

En ese sentido, alertaron que la falta de liquidez pone en riesgo puestos de trabajo, frena inversiones en seguridad y tecnología, y golpea de lleno en el movimiento comercial de las localidades petroleras de Neuquén.

Frente a este escenario, la entidad planteó una contrapropuesta concreta tras conocerse la sugerencia de YPF de avalar el financiamiento. Desde la petrolera se anunció una prueba piloto junto a Finova y entidades bancarias —entre ellas Banco Macro, Galicia y el Banco Provincia del Neuquén (BPN)— para facilitar capital de trabajo a unas 5.100 pymes de su cadena de valor, para financiar hasta el 50% del contrato al presentar la orden de compra y gestionar el 50% restante tras la certificación del trabajo, con tasas reducidas.

En respuesta, las empresas de Añelo reclamaron que se otorgue un anticipo financiero del 20% para la puesta en marcha de los proyectos, acompañado de certificaciones sin dilaciones y el cumplimiento estricto de los plazos de pago acordados.

Reclaman competencia desleal de empresas de otras provincias

El reclamo de CEISA también apuntó contra lo que consideran una competencia desleal en la adjudicación de obras. La cámara cuestionó el ingreso constante de estructuras y prefabricados de soldadura y hormigón provenientes de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, señalando que se comparan presupuestos en condiciones asimétricas respecto de los talleres radicados en Neuquén.

Al respecto, recordaron que las firmas neuquinas deben afrontar los costos laborales correspondientes a la Zona 2 bajo los convenios colectivos de Petroleros Privados, Jerárquicos y UOCRA (545/08), además de cumplir con certificaciones de normas ISO y habilitaciones locales.

«Comparar el precio de un taller de Añelo con el de una metalúrgica del parque industrial de Esperanza, en Santa Fe, sin considerar esas diferencias, deja en desventaja a quienes trabajamos en Vaca Muerta», remarcaron.

A la par del reclamo hacia las compañías del sector, la cámara expuso la falta de respuestas por parte del Centro PyME-ADENEU, autoridad de aplicación de la ley de Compre Neuquino. Según indicaron, hace más de un mes solicitaron formalmente el detalle de la planificación de las operadoras para el primer trimestre de 2027 con el objetivo de estructurar una oferta productiva regional competitiva, pero el pedido aún no fue contestado.

Desde CEISA insistieron en que la industria necesita relaciones comerciales previsibles y decisiones compartidas con quienes sostienen la operación diaria. «Vaca Muerta necesita competitividad y también responsabilidad empresaria. Su desarrollo solo será sostenible si se construye con las empresas locales, nunca a costa de ellas», concluyeron.