El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo en el sector de una estación de servicio.

Personal de la comisaría 7 de Cinco Saltos secuestró una motocicleta que circulaba con un caño de escape libre, una modificación que infringe la normativa vigente. El procedimiento se realizó alrededor de las 2:45 del sábado, durante recorridas preventivas en inmediaciones de una estación de servicio de la ciudad.

En el lugar, los efectivos observaron a un grupo de jóvenes junto a varias motos. Al advertir la presencia policial, algunos emprendieron la fuga. Dos motocicletas quedaron estacionadas y sus conductores fueron identificados por los uniformados.

La infracción que motivó el secuestro

Durante el control, los policías constataron que uno de los rodados, conducido por un joven de 18 años, tenía instalado un escape libre antirreglamentario.

Ante la irregularidad, se labraron las actuaciones correspondientes y se dispuso el secuestro de la motocicleta por infracción al artículo 12, inciso F, de la Ley 5184.