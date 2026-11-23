La disputa diplomática entre la Argentina y Chile por la reactivación de la ruta marítima comercial hacia las Islas Malvinas sumó un capítulo decisivo tras las declaraciones del gerente general y cofundador de la naviera Easter Island, Pablo Pacheco, quien descartó de plano solicitar autorización previa a Buenos Aires para el cruce del carguero Danstar. En entrevistas concedidas a medios chilenos, el ejecutivo respondió de forma directa a las advertencias del canciller argentino, Pablo Quirno, y ratificó que la compañía invocará el derecho internacional de «paso inocente» para unir Punta Arenas con Puerto Argentino.

El empresario indicó que la embarcación de bandera chilena —de 72 metros de eslora— únicamente emitirá una notificación protocolar de tránsito al cruzar desde aguas soberanas chilenas hacia el océano Atlántico a través de jurisdicción marítima argentina. «Es un aviso. Hay un protocolo donde se anuncia el paso del buque, que no puede detenerse, tiene que mantener su rumbo y seguir su navegación. Es un protocolo que se anuncia, no es un permiso que se solicita«, precisó Pacheco en Ex Ante, donde agregó: «No, no se le pide ningún permiso a Argentina. Se le avisa».

En relación con los dichos de Quirno —quien días atrás había asegurado en la señal A24 que «hay miles de barcos que piden autorización para cruzar cuando salen hacia las Malvinas»—, el titular de Easter Island cuestionó cualquier intento de restringir la operatoria mercantil.

«Los países tienen que acogerse a los tratados que han firmado. Que un país rompa un acuerdo firmado es bastante complejo, no solo para la relación entre dos Estados, sino para la imagen que proyecta hacia afuera un país que pone restricciones a la libre navegación y al libre comercio entre privados, en algo que no atenta en absoluto contra su soberanía ni representa un riesgo para él», sentenció.

Permisos de zarpe, rechazo a una escolta y desmarque de la explotación petrolera en las Islas Malvinas

Mientras descartó tramitar autorizaciones ante el Estado argentino, Pacheco confirmó que la naviera cumplirá con los procedimientos portuarios habituales tanto en el punto de partida como en el destino. El buque solicitará permiso de zarpe ante las autoridades marítimas chilenas en Punta Arenas y pedirá autorización de recalada ante la capitanía marítima que opera bajo administración británica en las islas. «A la capitanía que hoy está a cargo de la recalada en ‘Puerto Stanley’ (Puerto Argentino). Así funciona el sistema. Esto no es algo solo de Chile, sino que funciona así a nivel internacional», explicó el directivo.

Consultado sobre la posibilidad de que la Argentina intercepte o detenga al Danstar en el Atlántico Sur, el ejecutivo descartó diseñar planes de contingencia y rechazó la idea de pedir custodia a la Armada chilena.

«Creemos firmemente en la libre navegación, en el libre comercio, en la navegación internacional y en los acuerdos y tratados que han firmado ambos países. Creemos en el acuerdo de Paz y Amistad de 1984, el cual define este tránsito y en que ninguno de los dos países puede entorpecer el paso de un barco de cualquier bandera«, sostuvo en Ex Ante, postura que reforzó en Radio Infinita al señalar que una detención «no debiese suceder».

Respecto de una eventual escolta militar, fue tajante: «Los barcos no necesitan escolta para navegar. Esto es un negocio entre privados, con libre navegación, y no debiese existir ningún tipo de riesgo».

En paralelo, Pacheco buscó disipar el principal foco de preocupación de la Casa Rosada al desvincular por completo el corredor comercial del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, impulsado en la Cuenca Malvinas Norte por el consorcio británico-israelí integrado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

«Nuestra naviera se desmarca de todo lo que es el proyecto de hidrocarburos que se pretende explotar al norte de las islas. Ese es un poco el dolor que hoy tiene el gobierno argentino y por eso se ha generado el revuelo. No hemos tenido ni sostendremos reuniones con esas empresas», afirmó.

Según detalló, el carguero transportará exclusivamente abastecimiento civil para la comunidad isleña: frutas, verduras, yogur, plátanos, vinos, repuestos, gas licuado para calefacción de viviendas y oficinas, y materiales de construcción destinados a casas, jardines y colegios.

Cambio en la fecha de zarpe y preparativos comerciales en las islas

En el plano operativo, las declaraciones de Pacheco introdujeron una modificación en el calendario original anunciado a mediados de mes por la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), organismo dependiente de la gobernación británica que había fijado el primer viaje para el 17 de diciembre de 2026 con el fin de reactivar una conexión interrumpida desde 2011.

El gerente de Easter Island explicó que el Danstar continúa en proceso de mantenimiento en las instalaciones de los astilleros Asmar Magallanes y que, aunque las oficinas comerciales ya están montadas en Punta Arenas, el inicio efectivo de la travesía se concretará entre la tercera y la cuarta semana de diciembre, según el avance de las tareas técnicas.

Pese a ese ajuste de fechas, la coordinación logística en el archipiélago avanza sin pausas. El sábado pasado, la FIDC recibió a dos representantes de la firma chilena Sea Shipping Line, quienes permanecerán en las islas hasta el 28 de noviembre para organizar los primeros embarques y capacitar a comerciantes y empresarios locales sobre los mecanismos para comprar mercadería en Chile, trasladarla a Punta Arenas y embarcarla hacia el archipiélago.

Esta alternativa busca reducir a la mitad el trayecto de casi 2.000 kilómetros que hoy cubre el único puente marítimo regular desde Montevideo, Uruguay, operatoria que motivó al alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, a reivindicar la aspiración local de convertirse en «el gran supermercado de las islas».

Ruido interno en Chile y el trasfondo en el Tribunal Internacional del Mar

Las definiciones de la empresa también expusieron fisuras dentro del propio Gobierno chileno liderado por José Antonio Kast, luego de que el vocero oficial, Gonzalo Arenas, afirmara días atrás que «el Estado de Chile no tiene que pedir permiso, el que tiene que pedir permiso es el buque». Mientras Pacheco evitó polemizar y respondió que «las palabras del vocero son del vocero» —tras confirmar reuniones con la Cancillería chilena—, el diputado por Magallanes Alejandro Riquelme (PR) salió a respaldar a la naviera junto al alcalde Radonich y exigió rectificaciones al Ejecutivo trasandino.

«No corresponde exigir un permiso argentino por el solo hecho de navegar hacia las islas. La libre navegación hacia y desde el estrecho está garantizada por los tratados de 1881 y 1984, y la Convención del Mar, todos los cuales han sido ratificados no solamente por Chile, sino además por Argentina», sostuvo Riquelme, quien emplazó a Arenas a aclarar sus dichos y reafirmar la defensa irrestricta del tránsito internacional.

Esa posición coincide con la postura expresada previamente por el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, quien tras las declaraciones de Quirno había sentenciado que «los países no piden permiso» y amparó la ruta en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

Todo el contrapunto bilateral ocurre en medio de un delicado equilibrio diplomático entre los presidentes Javier Milei y José Antonio Kast, y con el telón de fondo de la ofensiva judicial argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo. Allí, la delegación argentina encabezada por la secretaria Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy y el embajador Mario Oyarzábal solicitó a los 22 magistrados una medida cautelar urgente para frenar la perforación de 26 pozos submarinos del proyecto Sea Lion —que prevé extraer 310,5 millones de barriles de crudo—, mientras el primer ministro británico, Andy Burnham, desplegó gestiones telefónicas con Kast y con el presidente estadounidense Donald Trump para blindar sus intereses estratégicos y de defensa en el Atlántico Sur.