La Municipalidad de Roca rematará mañana y el miércoles un total de 59 terrenos distribuidos en 12 barrios. Las parcelas tienen superficies que van de los 250 a los 4.115 metros cuadrados y cuentan con valores diferenciados para la primera y la segunda vuelta de la subasta.

Los precios de base van desde $10.540.000 (US$6.588, al tipo de cambio vendedor del Banco Nación al cierre del 20 de noviembre) hasta $131.750.000 (US$82.344) en la primera vuelta. Para la segunda instancia, los valores parten de $8.959.000 (US$5.599) y llegan a $111.987.500 (US$69.992).

La subasta comenzará a las 10 en el Salón de Sesiones del Concejo Deliberante, con la participación del Colegio de Martilleros Públicos de la II Circunscripción Judicial.

Río Negro Inmobiliario consultó a inmobiliarias locales para conocer su mirada sobre los terrenos que saldrán a subasta, identificar cuáles presentan mayor atractivo para compradores e inversores y qué aspectos recomiendan evaluar antes de ofertar.

Roca: qué barrios y terrenos destacan las inmobiliarias

Para Ulises Terbay, abogado, martillero y corredor público de Terbay Propiedades, el sector entre las calles Estados Unidos y Piedrabuena (barrio Consorcio 9 de julio) se destaca entre las opciones. Allí se ofrecen 22 terrenos. “Es una zona con muy buena proyección residencial, que ha mejorado considerablemente su conectividad gracias a las obras de pavimentación y bicisenda realizadas por el Municipio”, afirmó.

Ulises Terbay, abogado, martillero y corredor público de Terbay Propiedades. Foto: gentileza.

Consideró que es una alternativa para familias de clase media que buscan construir su primera vivienda y que el sector todavía tiene condiciones para seguir creciendo y consolidándose.

También mencionó Vista Barda, sobre el corredor Viterbori, por las mayores superficies de sus parcelas y las posibilidades de desarrollo. En cuanto a los servicios, recomendó verificar la situación de cada lote en particular: “La existencia de redes en las inmediaciones no garantiza necesariamente que el lote tenga conexión disponible”.

Para Diego Mezi, martillero de Diego Mezi Propiedades, el terreno de San Cayetano se destaca por su potencial comercial. “Es muy buscado para hacer tanto casas como departamentos. El barrio está consolidado, las casas son muy lindas, está cerca del centro y todo lo que hacés ahí se vende”, explicó. También remarcó el interés de los inversores, que encuentran en ese sector buenas posibilidades de reventa una vez terminada la construcción.

Diego Mezi, martillero de Diego Mezi Propiedades. Foto: gentileza.

En cambio, en Chacras del Sur, Cruz del Sur, Vista Barda y La Horquilla identificó una demanda más vinculada con familias que buscan construir su propia casa. En tercer lugar ubicó al Consorcio 9 de Julio, donde la disponibilidad de servicios varía según el sector. Sobre Los Olivos y Miguel Cervantes Llamas, señaló que tienen menor demanda por la distancia respecto del centro y el menor nivel de consolidación de los barrios que los rodean.

También diferenció las condiciones de acceso: destacó a San Cayetano por su cercanía al centro y a Vista Barda y La Horquilla por su mejor accesibilidad y cotización. En cuanto a los servicios, el martillero detalló que “todos presentan los servicios de agua, luz, gas y cloacas, excepto los que están de la Ruta 22 para el lado del río: Chacras del Sur, Cruz del Sur, Vista Barda y La Horquilla. A esos les faltan las cloacas, pero tienen el resto de los servicios”, precisó.

Subasta de terrenos en Roca: qué revisar antes de ofertar

Los dos profesionales recomendaron no decidir únicamente por el valor de base y analizar las condiciones del terreno antes de ofertar. Mezi aconsejó visitarlo, comparar los precios con otras propiedades de la zona y establecer de antemano un presupuesto máximo para evitar superar la inversión prevista.

También remarcó la importancia de definir el destino de la compra: algunos sectores solo permiten viviendas unifamiliares, por lo que quienes busquen desarrollar departamentos deberán revisar previamente las restricciones de construcción.

Terbay, por su parte, sugirió recorrer el barrio y verificar las condiciones particulares de cada parcela, tanto en materia de servicios como de posibilidades de edificación. Además, recomendó contrastar el valor de base con los precios reales del mercado y contemplar los gastos adicionales de la operación, junto con las condiciones de pago establecidas para la subasta.

Según las condiciones de la subasta, los adjudicatarios deberán abonar una seña del 30% y podrán pagar el 70% restante en hasta tres cuotas mensuales consecutivas sin interés. Además, deberán afrontar una comisión del 3% para el martillero y los gastos de escrituración.

La información completa de los terrenos, con sus respectivas ubicaciones, superficies y precios base, se encuentra disponible en el sitio oficial del Municipio: www.generalroca.gob.ar/subasta/

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