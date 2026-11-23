Moquehue avanza hacia su primera red de gas: la instalación de la planta de GLP ingresó a su etapa final
HIDENESA finalizó la conexión de cañerías y realizó una prueba hidráulica preliminar para verificar las instalaciones. Queda completar las obras civiles y eléctricas para avanzar con la auditoría de la autoridad de aplicación.
Moquehue se encamina a contar por primera vez con gas por redes, a partir de la instalación de una planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que ya ingresó en las últimas etapas previas a su habilitación, según indicó el gobierno de Neuquén.
Los trabajos de conexión de cañerías finalizaron el viernes 20 de noviembre y se realizó una prueba hidráulica preliminar para verificar las instalaciones. Ahora resta completar las tareas de obra civil, que incluyen los caminos internos, y la infraestructura eléctrica. Una vez concluidas esas etapas, se podrá avanzar con la auditoría de la autoridad de aplicación.
El proyecto es impulsado por el Gobierno de Neuquén a través de Hidrocarburos del Neuquén S.A. (HIDENESA) y contempla una planta equipada con seis tanques de almacenamiento.
La infraestructura fue trasladada desde Los Miches, localidad que ya cuenta con acceso a la red de gas natural, para reutilizar esos recursos y destinarlos a una comunidad que todavía no dispone del servicio.
La puesta en funcionamiento de la planta busca que los hogares de Moquehue accedan a un suministro de gas por redes, considerando que se trata de una zona que atraviesa inviernos con temperaturas muy bajas y fuertes nevadas. En ese sentido, el nuevo sistema busca ofrecer una alternativa de abastecimiento energético.
Qué medidas contempla el Plan Calor en Neuquén
La obra forma parte del Plan Calor, la estrategia provincial destinada a ampliar el acceso a la energía en distintas localidades mediante soluciones adaptadas a sus características geográficas y necesidades.
El programa contempla distintas alternativas de abastecimiento y calefacción, desde la provisión de leña y pellets hasta la instalación de garrafones, plantas de GLP y la extensión de redes de gas natural.
«Tenemos una hoja de ruta de estar pensando cómo se va a calefaccionar alguien en la alta cordillera en forma aislada, cómo se tiene que calefaccionar una persona en una ciudad y cómo tenemos que mejorar esa posibilidad de abastecer con gas para poder producir y para poder generar otro tipo de crecimiento», sostuvo el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.
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