El nuevo sistema busca ofrecer una alternativa de abastecimiento energético a la localidad. Foto: Gobierno de Neuquén.

Moquehue se encamina a contar por primera vez con gas por redes, a partir de la instalación de una planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que ya ingresó en las últimas etapas previas a su habilitación, según indicó el gobierno de Neuquén.

Los trabajos de conexión de cañerías finalizaron el viernes 20 de noviembre y se realizó una prueba hidráulica preliminar para verificar las instalaciones. Ahora resta completar las tareas de obra civil, que incluyen los caminos internos, y la infraestructura eléctrica. Una vez concluidas esas etapas, se podrá avanzar con la auditoría de la autoridad de aplicación.

El proyecto es impulsado por el Gobierno de Neuquén a través de Hidrocarburos del Neuquén S.A. (HIDENESA) y contempla una planta equipada con seis tanques de almacenamiento.

La infraestructura fue trasladada desde Los Miches, localidad que ya cuenta con acceso a la red de gas natural, para reutilizar esos recursos y destinarlos a una comunidad que todavía no dispone del servicio.

La puesta en funcionamiento de la planta busca que los hogares de Moquehue accedan a un suministro de gas por redes, considerando que se trata de una zona que atraviesa inviernos con temperaturas muy bajas y fuertes nevadas. En ese sentido, el nuevo sistema busca ofrecer una alternativa de abastecimiento energético.

El proyecto es impulsado contempla una planta equipada con seis tanques de almacenamiento. Foto: Gobierno de Neuquén.

Qué medidas contempla el Plan Calor en Neuquén

La obra forma parte del Plan Calor, la estrategia provincial destinada a ampliar el acceso a la energía en distintas localidades mediante soluciones adaptadas a sus características geográficas y necesidades.

El programa contempla distintas alternativas de abastecimiento y calefacción, desde la provisión de leña y pellets hasta la instalación de garrafones, plantas de GLP y la extensión de redes de gas natural.

«Tenemos una hoja de ruta de estar pensando cómo se va a calefaccionar alguien en la alta cordillera en forma aislada, cómo se tiene que calefaccionar una persona en una ciudad y cómo tenemos que mejorar esa posibilidad de abastecer con gas para poder producir y para poder generar otro tipo de crecimiento», sostuvo el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.