La investigación por una asociación ilícita dedicada a cometer robos violentos en viviendas de Roca, Allen y Cipolletti sumó una nueva resolución judicial: dos integrantes reconocieron su participación y recibieron una condena de seis años y seis meses de prisión efectiva, en el caso del adulto, y una declaración de responsabilidad penal para quien tenía 16 años al momento de los hechos. Es la cuarta condena dictada en el marco de esta causa.

El Tribunal Colegiado homologó el acuerdo presentado por el Ministerio Público Fiscal y las defensas. El hombre, de 35 años, fue declarado reincidente por segunda vez y llegó detenido a la audiencia, luego de que la Fiscalía solicitara su prisión preventiva en noviembre de 2025. El adolescente permanecerá bajo el régimen del programa de Libertad Asistida de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

Cómo actuaba la organización investigada

Durante la audiencia, el imputado adulto reconoció haber integrado la asociación ilícita y haber cometido cuatro hechos. La acusación describió una modalidad que incluía tareas previas y el ingreso violento a viviendas seleccionadas. Según expuso la Fiscalía, los integrantes llegaban en uno o dos vehículos sustraídos con anterioridad, escalaban paredones y techos e irrumpían por accesos traseros.

Una vez dentro, reducían a las víctimas con armas de fuego y las ataban con alambres o precintos. La fiscalía describió que “posteriormente les exigían dólares y que develen la ubicación de sus cajas fuerte” para sustraer dinero, oro y dispositivos electrónicos. También se llevaban los DVR, equipos que almacenan las imágenes de las cámaras de seguridad. Entre los objetos buscados, no estaban los teléfonos celulares.

La prueba que permitió reconstruir los hechos

La acusación sostuvo su planteo en una investigación que reunió distintas fuentes de información. Entre ellas se destacó el trabajo de la Comisión Investigativa Judicial de la Policía de Río Negro, creada especialmente para abordar la multiplicidad de hechos y coordinada por el Ministerio Público Fiscal.

También se analizaron registros de cámaras del sistema 911 y de dispositivos particulares. La visualización y el cotejo de numerosas horas de grabación se complementaron con testimonios, pericias y el análisis de teléfonos celulares realizado por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel), dependiente de la Procuración General.

Ese organismo aportó información sobre el tráfico de antenas de los celulares de los imputados, que permitió establecer ubicaciones y vincular desplazamientos con los distintos lugares donde se cometieron los robos. A su vez, el Gabinete de Criminalística intervino en la preservación de las escenas y en el levantamiento de rastros, muestras odoríficas y material genético para los cotejos correspondientes.

La Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi) asistió a las personas afectadas, realizó entrevistas y elaboró análisis victimológicos. La prueba también incluyó denuncias, actas policiales, croquis, entrevistas a vecinos que alertaron al 911, requisas de vehículos y allanamientos.

Entre los elementos secuestrados hubo un equipo de comunicación con características similares a los utilizados por las fuerzas de seguridad y acceso a 12 frecuencias policiales. Tras su peritaje, se determinó que no pertenecía a la Policía de Río Negro.

Las condenas anteriores y los imputados que siguen en la causa

La nueva resolución se suma a otras tres condenas dictadas en el expediente. El 27 de agosto de 2026, otro integrante reconoció su participación en tres hechos cometidos en General Roca y recibió una pena de seis años y cuatro meses de prisión efectiva, con declaración de primera reincidencia.

Antes, el 3 de julio, un hombre había sido condenado a 11 años de prisión efectiva tras admitir que integraba la organización y que participó en nueve de los quince hechos atribuidos a la banda en General Roca y Cipolletti. Permanecía en prisión preventiva desde noviembre de 2025.

En ese caso, el Tribunal Colegiado homologó el acuerdo de juicio abreviado y lo declaró responsable penal. La audiencia también incluyó un planteo sobre la unificación de esa pena con otra condena que registraba el imputado, para lo cual se había dispuesto un cuarto intermedio.

La investigación continúa respecto de otras personas. Según la información fiscal correspondiente a la última audiencia, ocho imputados permanecen vinculados al proceso con formulación de cargos y medidas cautelares vigentes. En las instancias anteriores se habían informado diez y once personas alcanzadas por el expediente, de acuerdo con el estado de la causa en cada momento.