Jannik Sinner pudo con la potencia del alemán Struff y avanzó a semifinales en Wimbledon

(AP). El italiano va por el bicampeonato en el All England.

Otro sólido paso hacia la defensa del título para el italiano Jannik Sinner en La Catedral del tenis, que hoy no lo vio brillar pero sí haciendo valer su jerarquía para sacar pasaje a las semifinales de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.

El actual N°1 del planeta y campeón defensor del certamen pudo con la potencia del alemán Jan-Lennard Struff (74°), una de las revelaciones del torneo, y lo venció por 7-5, 7-6 (4) y 6-3, en más de dos horas y media de partido.

Si bien el marcador indica una victoria en sets corridos, lejos estuvo de ser un trámite sencillo para Sinner el duelo ante el germano, quien propuso una férrea disputa en los primeros dos parciales, con la potencia de su servicio como principal arma.

JANNIK SINNER ESTÁ EN SEMIFINALES DE WIMBLEDON. 🇮🇹🔥



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Recién en la tercera manga el jugador de 24 años, ganador de cuatro títulos de Grand Slam, logró sacar chapa y dominar con autoridad el juego, quebrando el saque rápidamente y neutralizando en cancha el poderío del tenista alemán.

Ahora, el italiano de 24 años aguarda por el ganador del duelo entre Felix Auger Aliassime (4°) y Novak Djokovic (8°), quienes se medirán buscando ser el segundo jugador en hacerse un lugar entre los cuatro mejores de Wimbledon 2026.

El otro gran partido de la jornada tiene como protagonista al alemán Alexander Zverev, 2° preclasificado y reciente campeón en Roland Garros, enfrentando al siempre complicado checo Jiri Lehečka, 13° favorito del certamen.