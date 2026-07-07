Paro de UPCN por 48 horas en hospitales de Neuquén: qué reclama el gremio

El gremio UPCN comenzó este martes un paro de 48 horas en hospitales y centros de Salud de Neuquén La medida abarca una movilización hacia el Ministerio de Hacienda.

María Najul, secretaria de Salud en UPCN, señaló que se garantizan las guardias mínimas.

Los puntos de reclamos de UPCN Neuquén en Salud

María Najul, secretaria de Salud en UPCN, senaló a Diario RÍO NEGRO que el reclamo es pidiendo dedicación exclusiva para los profesionales de enfermería y solicitando concursos transparentes. Además advirtió que hay falta de recursos humanos en distintos sectores de los hospitales.

Otra de las demandas del sindicato es la actualización del corrimiento de niveles, bonificación de los profesionales part time y actualización en los valores de guardia.

Paro y movilización de UPCN en Neuquén

La medida de fuerza de hoy incluye paros en los establecimientos públicos de salud garantizando «las guardias mínimas, es decir, con un 50% del personal», indicó Najul.

A las 10:30 comenzó una concentración sobre calle Salta y luego se inició una movilización hacia la sede de Hacienda ubicada sobre calle La Rioja, donde se hará una permanencia.

Hay medidas de fuerza también en establecimientos de salud de Chos Malal, Zapala, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Plottier.

Este medio consultó con fuentes del ministerio de Salud y por el momento no se brindaron declaraciones.