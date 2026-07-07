El Deliberante de Viedma aprobó cambios en el servicio públicos de taxis

El Concejo Deliberante de Viedma aprobó tres ordenanzas que modifican, en parte, requisitos y regulaciones del servicio público de taxis que llegaron al recinto «producto de un trabajo conjunto con diversos sectores y el Ejecutivo municipal» según indicó en la presentación el concejal Luciano Ruíz.

El edil remarcó que se tuvieron en cuenta las demandas de los taxistas para llevar adelante mayores controles, pero también de los usuarios que piden que «el servicio sea más eficiente».

«No fue una tarea fácil» dijo Ruíz y destacó el accionar de la mesa de trabajo conformada en el municipio con importante participación del área de «Tránsito y la Jefatura de Gabinete».

Durante la segunda sesión del año desarrollada este martes, el Concejo aprobó por unanimidad prorrogar «con carácter excepcional» por cinco años la vida útil de las unidades que -ahora- podrán tener una antigüedad de hasta 15 años, pero «deberán cumplir la totalidad de los requisitos» establecidos en la ordenanza 5588, en especial la aprobación de la Revisión Técnica Obligatoria, las inspecciones municipales correspondientes y la vigencia de la documentación habilitante.

Las otras dos normas aprobadas fueron por mayoría, tras la abstención de la concejala libertaria Silvina Franco.

Por una parte se autoriza la utilización de plataformas digitales para «la solicitud, despacho, asignación y seguimiento de viajes realizados exclusivamente por vehículos y conductores habilitados».

El objetivo es «dotar al sistema de herramientas tecnológicas acordes a las demandas de los usuarios» y esas plataformas deberán inscribirse en un registro municipal creado para tal fin.

Además, autoriza la utilización de «sistemas de taxímetros digitales» respetando las tarifas vigentes y se mantendrá como opción el uso del reloj tradicional.

Por último, se aprobó una ordenanza para «prevenir, fiscalizar y sancionar la prestación, oferta, promoción, publicidad, intermediación u organización» del transporte de personas sin la habilitación y licencia correspondiente.

La norma permite el «secuestro preventivo» del vehículo y su restitución una vez cumplidos «los requisitos establecidos en el Código de Faltas Municipal», como así también sanciones económicas para el conductor y la inhabilitación para conducir automotores «por un plazo de hasta ciento ochenta (180) días corridos».