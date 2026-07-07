Video | El colosal homenaje al Indio Solari en las playas de Las Grutas que emociona en el Mundial 2026

Las Grutas fue testigo de un homenaje que fusionó la mística del rock con la pasión futbolera por el Mundial 2026. Sobre el lienzo efímero de la arena de Río Negro, la artista Lidia Rosana Gómez plasmó un retrato colosal del Indio Solari vestido con la camiseta de la Selección Argentina. Esta pieza de dimensiones épicas busca unir el recuerdo del líder de Los Redondos con el apoyo al equipo nacional. «Lo único que pretendemos es que a través de la playa y del mar llegue la energía hasta allá», afirmó la muralista.

La artista subió el video a sus redes ayer. Señaló que tuvieron que hacerlo por la marea y el horario del partido de Argentina contra Egipto, este martes.

El arte que desafía al mar y honra a los ídolos este Mundial 2026

La cuarta bajada de Las Grutas se transformó una vez más en el epicentro del «Arte Cábala», una tradición que Lidia Gómez consolidó desde el Mundial de Qatar 2022. La propuesta actual trasciende el ámbito deportivo para convertirse en un tributo póstumo cargado de emoción. «Es un escenario especial porque desde arriba se ve la obra. Tenemos que jugar con el mar, con el frío, el viento, son muchas cosas», expresó la artista en diálogo con Reporte Central.



El rostro del Indio Solari, ahora eterno, emerge entre los pliegues de la arena húmeda con una precisión asombrosa, a pesar de la escala gigante de la obra. Este trabajo surge como una respuesta artística ante la necesidad de canalizar sentimientos colectivos, tal como ocurrió en la previa del partido contra Jordania con la figura de Lionel Messi.

Así se ve la obra desde arriba. (Foto captura).

La ejecución de estas piezas representa un desafío logístico extremo que demanda una coordinación perfecta. Lidia, junto a sus colegas Ana Fernández y Gabriela Keitel, opera en una ventana de tiempo muy estrecha que impone la marea. La labor comienza cuando el mar se retira y deja al descubierto la playa.

En ese momento, las artistas inician una carrera contra el reloj, el viento patagónico y el frío. El proceso carece de asistencia tecnológica en el suelo; no existen GPS ni guías láser que orienten los trazos. Se trata de un «trabajo a ciegas» donde la intuición y la experiencia en el muralismo son las únicas herramientas disponibles.

Debido a la magnitud de los dibujos, la imagen completa solo es visible desde el cielo. Los drones, operados por colaboradores locales, son los encargados de revelar el resultado final a las propias creadoras. Esta cuota de incertidumbre aporta una magia especial al ritual. «Es un trabajo ciego prácticamente, porque no vemos hasta que lo terminamos y queda como queda. Esa es la sorpresa», enfatizó.



Para Lidia, la imperfección y la naturaleza efímera de la obra son parte esencial del mensaje. El arte no busca la permanencia física, sino el impacto en la memoria y la transmisión de energía hacia el objetivo deseado.

El historial de esta «artista astronauta», como la apodan por sus sueños de llevar su talento a la Luna o a la Antártida, ya incluye rostros de figuras emblemáticas como Diego Maradona, el Papa Francisco, y héroes de Malvinas. Sin embargo, la fusión del Indio Solari con la celeste y blanca marca un hito en su carrera por la carga simbólica de la pérdida reciente del músico.