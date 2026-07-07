«Al freezer»: cómo es el curioso truco para neutralizar rivales de Argentina durante el Mundial 2026

El fútbol es dinámica de lo impensado, pero para muchos hinchas también es terreno de la magia y las energías. En pleno Mundial 2026, mientras la Selección argentina avanza en la competencia, una vieja práctica esotérica saltó de las cocinas directamente a la masividad digital. Ya no alcanzan las clásicas cábalas de usar la misma camiseta sin lavar, sentarse en el mismo rincón del sillón o prender velas. Ahora, la tendencia absoluta en redes sociales es «congelar» nombres en el freezer.

El ritual cobró una fuerza descomunal en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios comparten videos mostrando los nombres de los rivales sepultados bajo el hielo minutos antes de que ruede la pelota.

¿En qué consiste el ritual del congelamiento?

La mecánica de esta superstición es sumamente sencilla, lo que facilitó su rápida viralización entre los fanáticos:

El proceso: Se escribe el nombre completo de la persona a la que se desea «neutralizar» en un pedazo de papel.

Se escribe el nombre completo de la persona a la que se desea «neutralizar» en un pedazo de papel. El método: El papel se introduce en una bolsa hermética, un recipiente con agua o directamente entre los cubos de hielo dentro del congelador.

El papel se introduce en una bolsa hermética, un recipiente con agua o directamente entre los cubos de hielo dentro del congelador. El objetivo: Debe realizarse antes del pitazo inicial o en el entretiempo si el panorama viene complicado.

Debe realizarse antes del pitazo inicial o en el entretiempo si el panorama viene complicado. En el universo del fútbol, los principales destinatarios de este «frío» estratégico suelen ser los delanteros estrella del equipo contrario, los directores técnicos rivales o los árbitros con antecedentes polémicos.

La intención simbólica no es desearles un mal físico, sino «enfriar» su rendimiento, mermar su capacidad goleadora o lograr que pasen desapercibidos durante los 90 minutos de juego.

Sin aval científico, pero con un fuerte impacto psicológico

Como es de esperarse, no existe ningún tipo de evidencia científica ni estadística que demuestre que meter un papel al freezer pueda desviar la trayectoria de una pelota o cambiar el fallo de un juez de línea. Sin embargo, los especialistas en psicología del deporte encuentran una explicación muy clara a por qué este fenómeno se repite de manera masiva:

Los rituales y las cábalas funcionan como un mecanismo de defensa mental. Ante un evento completamente impredecible y donde el espectador no tiene ninguna incidencia real, realizar una acción física reduce drásticamente la ansiedad, genera una falsa sensación de control y ayuda a canalizar los nervios del partido.

Las cábalas forman parte de la cultura futbolera desde hace décadas, habitando tanto en las tribunas como en los propios protagonistas del espectáculo. Desde entrenadores históricos que repiten el mismo traje hasta jugadores que ingresan a la cancha con el mismo pie, el freezer es solo la adaptación millennial y centennial de una necesidad tan antigua como el deporte mismo: creer que, de alguna manera, todos jugamos el partido.