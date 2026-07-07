Señales mixtas en el mercado: Wall Street frena el rally de las acciones mientras el riesgo país sigue bajo control

Este martes 7 de julio arrancó con toma de ganancias en Wall Street, pero el riesgo país se mantiene bajo. Foto: NA

Los mercados internacionales operan con cifras negativas este martes y los activos argentinos se acoplaron a una tendencia generalizada de toma de ganancias, luego de que Wall Street pusiera un freno al reciente récord del Dow Jones.

En la plaza local, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocede un 0,5% en pesos, ubicándose en las 3.250.000 unidades, arrastrado por la corrección bajista que experimentan los principales paneles de Nueva York.

En Nueva York, los ADR de compañías nacionales ofrecen una mayoría de bajas moderadas. Las caídas en dólares están encabezadas por firmas como Bioceres (-5%) y Satellogic (-3%), seguidas por el sector financiero con retrocesos en el Banco Supervielle (-2,9%) y el Banco Macro (-2,4%).

En contrapartida, los títulos públicos soberanos en dólares —Bonares y Globales— ceden apenas un leve 0,3% promedio desde sus cotizaciones más altas del año.

El riesgo país tocó un nuevo piso técnico por la mañana

A pesar de la corrección a la baja de las acciones, el riesgo país elaborado por la banca JP Morgan se mantiene bajo control y se estabiliza en torno a los 409 puntos básicos.

La nota destacada del día ocurrió durante las primeras horas de la mañana, cuando el indicador llegó a perforar la barrera técnica del cierre previo para tocar los 407 puntos. Este registro representa el valor mínimo absoluto para la Argentina desde el 24 de abril de 2018, fecha en la que se había posicionado en las 403 unidades.

El «efecto inteligencia artificial» que sacudió a las tecnológicas

La persistente volatilidad en las bolsas internacionales responde de forma directa a un drástico freno dentro del sector de los semiconductores. El desencadenante clave fue la presentación de los resultados trimestrales de la firma global Samsung, cuyas acciones se desplomaron un 6,9%.

“La volatilidad persistió en el mercado tecnológico tras los enormes beneficios que Samsung registró en el segundo trimestre. El aumento vertiginoso de la demanda de inteligencia artificial contribuyó a multiplicar por 19 el beneficio operativo de Samsung en el segundo trimestre; sin embargo, la preocupación por sus planes de inversión en IA y la demanda futura inquietó a los inversores, lo que provocó una mayor presión vendedora en todo el sector de los semiconductores”, informó Yahoo Finance.

A raíz de esta corriente, el índice tecnológico Nasdaq Composite cae un 1,4%, el S&P 500 retrocede un 0,6% y el promedio industrial Dow Jones cede un 0,2% tras haber quebrado un techo histórico por encima de los 53.000 puntos.

En paralelo, los mercados energéticos operan con una leve suba de precios, donde los futuros del crudo Brent para septiembre se posicionan en los 73,80 dólares por barril, mientras el mercado monitorea la estabilidad del tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz.

Con información de Rava Bursátil, Bloomberg y Yahoo Fianance.