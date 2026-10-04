Jorge Jesus aclaró la situación de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal

Jorge Jessus se refirió a la situación de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal.

Jorge Jesus se refirió a la situación de Cristiano Ronaldo después del triunfo de Portugal por 2-1 ante Noruega, por la Nations League, y dejó abierta la puerta al regreso del delantero. Tras la salida del Bicho de la concentración del seleccionado, el entrenador aseguró que podrá volver cuando quiera.

“Para mí todo está abierto. Tiene que decidir sobre su vida antes de la convocatoria; si está jugando y quiere estar en la selección, volverá cuando quiera, ¿por qué no?”, afirmó Jesus en diálogo con RTP.

El entrenador portugués también se refirió al conflicto que se desató después de que Cristiano abandonara la concentración el pasado miércoles, tras no haber sido titular en el partido ante Noruega del 27 de septiembre, que terminó con triunfo portugués por 2-1.

“Ha sido un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por mi parte, todo está bien. ¿Cuándo se resolverá? Eso no lo sé, ya veremos”, explicó Jesus.

Cancelo también habló sobre Cristiano

João Cancelo, autor del primer gol de Portugal ante Noruega, también se refirió a la situación y contó que mantuvo una conversación con Cristiano. El defensor del Barcelona se mostró confiado en que el conflicto tendrá una resolución positiva.

“Cristiano es nuestro capitán, es el símbolo de nuestra selección, es el mejor jugador que ha tenido Portugal y seguro que las cosas acabarán de la mejor manera posible”, sostuvo Cancelo.

Además, destacó el presente del equipo: “Lo importante aquí son estas cuatro victorias. Creo que todos hemos hecho un gran trabajo, él incluido”.

Nuno Mendes, lateral del PSG, también dejó en claro que el plantel espera contar nuevamente con el máximo referente de Portugal. «Somos un grupo unido. Tanto Cristiano como cualquier otro que no esté aquí siempre será bien recibido con los brazos abiertos”, aseguró el defensor en diálogo con Sport TV.

Con información de ESPN