Jorge Macri, en exclusiva con RÍO NEGRO: «Confío en nuestra seriedad y los pasos firmes que estamos dando»

Foto: F1. El Jefe de Gobierno porteño tuvo una importante reunión para seguir avanzando en las tratativas de la tan esperada vuelta de la F1 al país.

¡A paso firme por el gran sueño! Acompañado de su grupo de trabajo, Jorge Macri, Jefe de Gobierno de Buenos Aires, llegó esta mañana al circuito de Interlagos y mantuvo una importante reunión con Stéfano Domenicali, CEO de la Fórmula 1.

Con el objetivo de devolverle al país la máxima manifestación automovilística del mundo, algo que no sucede desde 1998, el mandatario porteño confía en estar realizando los pasos necesarios para seguir en el radar de la máxima y poder concretar el anhelo en un mediano plazo.

En exclusiva con Río Negro, Macri contó detalles de la reunión y explicó los aspectos fundamentales de las tratativas, la cuales ya se iniciaron meses atrás.

“Venimos trabajando con mucha seriedad en tratar de volver a tener la F1 en el país. Estamos haciendo las inversiones que la categoría exige; ya tenemos confirmado el Moto GP en abril de 2027 y ahora esta reunión con Domenicali fue muy interesante y concreta. Los equipos seguirán trabajando para ver si logramos ese sueño de todos”, comenzó.

Macri saluda al padre de Kimi Antonelli, flamante campeón del mundo, bajo la mirada sonriente de Domenicali.

La obra en el “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires avanza de acuerdo con los planes establecidos. Y esa es la carta para poder sentarse a negociar. Luego, otros muchos factores, entre los cuales se encuentra la disponibilidad en el calendario de la Fórmula 1.

“La F1 es muy exigente a la hora de definir una fecha. Hay aspectos técnicos, financieros y legales. Obviamente estamos en pleno proceso de la obra, por lo que un primer gran paso será poder terminarla. Pero la idea es tener un acuerdo firmado lo antes posible, que de certezas a las partes que podemos trabajar juntos”, comentó.

“Reciben constantemente invitaciones de distintos países del mundo. Cada decisión que toman responde a algo estratégico y no a algo que se decide a la ligera. La intención es mirar a largo plazo y que haya compromiso serio”, recalcó.

Un aspecto no menor en esa lucha por ganar la consideración de las autoridades está en el “boom” de Franco Colapinto y el furor que genera entre los fanáticos desde su desembarco en la categoría en 2024. Aunque la pasión por el deporte motor en Argentina es prehistórica.

Comenzaron a asfaltar la pista del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Se utiliza la misma tecnología que se aplicó en los circuitos de Abu Dhabi, Singapur, China, Miami y Silverstone. https://t.co/qwKkQGUcgB — Gonzalez Rouco Christian (@cgrjunior) October 29, 2026

“Ellos saben de la pasión que se vive en el país por el automovilismo. Obviamente que Franco agrega un montón, pero existe desde hace mucho y hoy se potencia aún más. Stéfano conoce la Argentina, de sus épocas de Ferrari, así que no hizo falta explicarle mucho de cómo se vive la pasión”, comentó.

Hablar poco, trabajar mucho. Ese es el lineamiento de Macri y su grupo de trabajo en esta misión de concretar el gran anhelo de los argentinos.

“Nosotros somos serios. Hacemos más de lo que contamos. Consideramos que es el mejor mecanismo para lograr el objetivo. Es importante terminar el autódromo. Vamos por un programa de trabajo adelantado, pero el clima, con el Súper Niño, seguramente nos frene un poco en verano. Pero ya estamos haciendo el circuito de las motos y el Fangio para la F1. Confío en nuestra seriedad y los pasos firmes que estamos dando”, cerró.