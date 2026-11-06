Las infancias marcharon en Bariloche y alzaron la voz por sus derechos, como hace 30 años

La orquesta de la escuela del barrio Las Victorias fue una de las protagonistas del cierre de la 30° marcha por los Derechos de las Infancias y Adolescencias. Foto: Marcelo Martinez

Con planteos tan simples como tener plazas y juegos, espacios cerrados gratuitos para poder jugar o realizar actividades los días de mal tiempo, o que no se tire basura en la calle, hasta más complejos como las dudas que genera la reforma de la Ley Penal Juvenil, chicos y chicas de distintas organizaciones de Bariloche y otros puntos de la provincia cerraron este viernes en el Centro Cívico la 30° Semana por los Derechos de las Infancias y Adolescencias.

La “semana” es una actividad propuesta por organizaciones sociales que trabajan con las infancias e integran el Consejo Local de las Infancias y Adolescencias, y que a mediados de la década del ’90 comenzaron a visibilizar las problemáticas de los niños cuando en su momento muchos chicos estaban en la calle. A 30 años de aquel inicio se ratificó el trabajo por los derechos de las infancias y se dio la palabra a los protagonistas.

Chicos y chicas de distintas organizaciones y escuelas sociales marcharon en la Semana por los Derechos de las Infancias, en Bariloche. Foto: Marcelo Martinez

Cientos de chicos de Bariloche, junto a sus pares de organizaciones Viedma, Roca, Allen, Pilcaniyeu y Río Colorado marcharon hoy desde la calle Onelli y Brown hasta el Centro Cívico para exhibir sus demandas y remarcar sus derechos, con carteles y globos y con la alegría propia de la niñez y adolescencia.

En el Centro Cívico los esperaban juegos e inflables. Además fue protagonista la orquesta infantil de la escuela del barrio Las Victorias, que forma parte de un programa del ministerio de Educación.

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La voz de los chicos y sus preocupaciones

En el escenario montado en el centro de la plaza dos adolescentes fueron los encargados de leer un documento final que elaboraron los propios chicos en los talleres y asamblea que realizaron esta semana como parte de las actividades. En el texto plasmaron sus preocupaciones y pedidos a las autoridades y a la comunidad en general: “Queremos más control en las plazas para que no haya personas consumiendo alcohol o drogas”, señalaron entre los puntos en los que también mencionaron una realidad que se vive en muchos hogares con la queja de que “los adultos cuiden a los niños, no sus hermanos mayores”, además de plantear “ser escuchados”.

Respecto a la reforma de la Ley Penal Juvenil, los adolescentes plasmaron que llegaron a “la conclusión de que el sistema apuesta a una ley de golpe para no resolver el problema de raíz” y pidieron que los menores que sean imputados se les ofrezca “herramientas y ayuda necesaria”.

Además pidieron plazas, escuelas en condiciones, que los automovilistas y motociclistas respecten las velocidades máximas y por la seguridad en los barrios.

En este punto propusieron que “los menores vayan a un lugar de integración y acompañamiento que favorezcan su inclusión y desarrollo”.

30 años de visibilización de derechos

“Hace 30 años iniciaron la propuesta desde el Grupo Encuentro Luis y Edith, junto a algunas organizaciones, eran poquitas porque en hace 30 años Bariloche no tenía la dimensión que hoy tiene ni tampoco las instituciones que hoy existen y se inició en un contexto complejo que tenía que ver con un cambio de paradigma que vino después, con la Convención, con algunas leyes que empezaron a ordenar y cambiar la perspectiva en cómo uno lee y cómo el Estado interviene en lo que tiene que ver con políticas de infancia y adolescencia”, señaló Yanina Vera, directora d ella escuela pública de gestión social de Bariloche Antu Ruca.

Chicos y chicas de distintas organizaciones y escuelas sociales marcharon en la Semana por los Derechos de las Infancias, en Bariloche. Foto: Marcelo Martinez

Vera indicó que el principal propósito de esta Semana por los Derechos de las Infancias significa un “fortalecimiento de las redes que acompañamos infancias y adolescencias” y destacó que se concretaron muchos intercambios, formación para quienes acompañan a las infancias, perspectivas y visiones.

Este año se trabajó con el apoyo de la Municipalidad de Bariloche que gestionó el alojamiento en un hotel céntrico de cerca de un centenar de chicos que llegaron desde otras ciudades y también el jueves por la tarde todos los participantes compartieron una noche con juegos de luces en una de las discos estudiantiles de la ciudad.