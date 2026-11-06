Axel Kicillof y Máximo Kirchner dieron un paso hacia un acuerdo para ordenar el PJ de cara al 2027

Axel Kicillof y Máximo Kirchner acordaron bajar la tensión interna del peronismo bonaerense y mantener una mesa de negociación para discutir los principales temas partidarios y electorales. El encuentro se realizó el martes en la Gobernación de Buenos Aires, en la antesala de una reunión del PJ Bonaerense.

La reunión fue valorada tanto por el sector del gobernador como por el cristinismo. Según informó Infobae, ambos dirigentes buscaron ratificar el acuerdo partidario alcanzado a principios de año, aunque persisten las diferencias y la desconfianza entre sus espacios.

Kicillof y Máximo Kirchner acordaron sostener el diálogo en el PJ

El acercamiento se produjo después de meses de distanciamiento político entre los dos dirigentes. La reunión también permitió ratificar el entendimiento por el cual Kicillof asumió la presidencia del PJ Bonaerense en reemplazo de Máximo Kirchner, quien quedó al frente de la presidencia del congreso partidario.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Entre los dirigentes que trabajaron para concretar el encuentro estuvieron el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín; el ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis; y los diputados provinciales Mariano Cascallares y Facundo Tignanelli. También participó la vicegobernadora Verónica Magario.

La interna del peronismo bonaerense mantiene diferencias y desconfianza

Desde el entorno de Kicillof aclararon que la reunión no representa un cambio profundo en el vínculo con el diputado de La Cámpora. La desconfianza sobre el accionar de esa agrupación continúa y el gobernador mantiene su intención de negociar con Máximo y Cristina únicamente cuestiones puntuales.

“Nunca sabes qué esperar”, explicó un funcionario del gabinete bonaerense citado por Infobae al describir la relación entre ambos sectores.

Máximo Kirchner junto a su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que responde al gobernador, consideran que el escenario internacional marcado por lo sucedido con Bolsonaro, Trump y ahora Peña en Paraguay también puede favorecer la construcción de una alternativa opositora.

El PJ Bonaerense prepara el escenario electoral para 2027

En el cristinismo también destacaron la importancia de sostener las conversaciones de cara al próximo año. Una dirigente cercana a los Kirchner sostuvo: “Es positivo que haya diálogo y preparación para el año que viene, porque, en definitiva, el partido es una herramienta importante para el armado electoral. Hay que seguir dialogando. El peronismo tiene que ir unido en el 2027”.

Sin embargo, en ese sector aclararon que el entendimiento no implica un compromiso para definir una candidatura única. “Esto no significa que se vayan a poner de acuerdo en un candidato de unidad, no es un extremo, es un buen paso”, agregaron.

Uno de los asuntos que podría discutirse en esa mesa es la reelección de los intendentes bonaerenses, un tema que ocupa un lugar importante en la agenda política provincial. La posibilidad de utilizar ese espacio para debatir cuestiones de fondo fue bien recibida por dirigentes de ambos sectores.