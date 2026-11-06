Alumnos de Cipolletti debutan en el Desafío ECO YPF con un auto eléctrico propio y compiten contra chicos más grandes

Los estudiantes del Instituto Técnico Potenciar, antes de partir de Cipolletti rumbo a Junín para su primer Desafío ECO YPF. (Foto: gentileza ITP)

Estudiantes del Instituto Técnico Potenciar (ITP) de Cipolletti ya están en Junín para disputar su primer Desafío ECO YPF, la competencia nacional de autos eléctricos construidos por alumnos de escuelas técnicas. El auto partió el miércoles y los chicos viajaron el jueves, según informó la institución.

La particularidad del equipo es su edad. Mientras se espera la llegada de cerca de 2.000 estudiantes de 17 y 18 años, el ITP compite con alumnos de 14, 15 y 16, a los que la escuela llamó con cariño “nuestros pichones”.

Cómo llegó el Instituto Técnico Potenciar al Desafío ECO YPF en Junín

Desde la institución describieron el proceso como “una carrera contra el tiempo”, con varias vallas que hubo que sortear. “Se pudo. Lo logramos”, celebraron, y señalaron que el camino dejó muchas lecciones aprendidas y oportunidades de mejora para registrar.

El proyecto ya venía movilizando a toda la escuela. Como publicó Diario RÍO NEGRO en julio, cuando el ITP inauguró sus nuevos talleres de 400 metros cuadrados, el Desafío Eco YPF era el gran emblema del año para la institución, y su directora explicó que el auto eléctrico llevaba a los alumnos a aprender mucho más allá de la currícula.

En su mensaje, el instituto agradeció especialmente a los sponsors, “que sin su acompañamiento no lo hubiéramos podido hacer”, y también a docentes, voluntarios, familias y alumnos. El agradecimiento se extendió al equipo de la Fundación Potenciar, que impulsa la escuela y la iniciativa.

Cuándo y dónde se corre el Desafío ECO YPF 2026

La competencia se disputa del viernes 6 al domingo 8 de noviembre en el autódromo Eusebio Marcilla de Junín, en la provincia de Buenos Aires, con la participación de 155 escuelas técnicas de distintas provincias, según se informó. El certamen es impulsado por la Fundación YPF, y cada escuela construye su prototipo a partir de un kit estándar.

Ganar no depende solo de la velocidad. Como se explicó el Desafío Eco YPF combina distintas pruebas que evalúan tanto la construcción de los autos como su eficiencia energética.