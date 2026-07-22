Atlético de Madrid presiona a Julián Álvarez en medio del interés de Barcelona y le puso plazo para su regreso al club

El Atlético de Madrid no da el brazo a torcer con Julián Álvarez y su posible pase al Barcelona. En una última y desesperada acción para blindar a su figura, la dirigencia del Colchonero le puso fecha límite a sus vacaciones y le exigió formalmente que se reincorpore a las prácticas el próximo 10 de agosto.

Con este ultimátum, en la capital española buscan congelar los rumores tras la Copa del Mundo y forzar una definición inmediata. La postura de la mesa directiva madrileña se mantiene inflexible: no tienen intención de negociar al atacante de la Selección Argentina y solo se remitirán a la cláusula de rescisión para quien pretenda llevárselo.

on este ultimátum, en la capital española buscan congelar los rumores tras la Copa del Mundo y forzar una definición inmediata. La postura de la mesa directiva madrileña se mantiene inflexible: no tienen intención de negociar al atacante de la Selección Argentina y solo se remitirán a la cláusula de rescisión para quien pretenda llevárselo.

Por su parte, el delantero cordobés aprovecha sus días de descanso mientras en el club de la capital aguardan su regreso a las órdenes de Diego Simeone. La fecha del 10 de agosto funciona así como un reloj de arena que presiona directamente a todas las partes involucradas en la negociación.

Por el lado del Barcelona, el interés dejó de ser un simple sondeo y se convirtió en una prioridad de mercado. Se sabe que el club catalán ya presentó una oferta de 100 millones de euros para contratar al jugador, con quién ya arregló contrato.

El propio Julián se refirió en su momento a la situación donde expresó claramente la idea de ser transferido: “Hablé con gente del club y creo lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, había declarado en medio del Mundial.

El exRiver reconoció que no era el momento ideal para hablar de su futuro, pero no quiso esquivar el tema: “Creo que no es momento para hablar de esto pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta”.

El Atlético de Madrid no solo desestimó la propuesta del Barcelona, sino que también rechazó una oferta de 150 millones de euros del Real Madrid por Julián Álvarez.