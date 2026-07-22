Mastantuono se irá del Real Madrid y hay cinco clubes europeos que lo siguen de cerca

Franco Mastantuono, en la pretemporada en el Real Madrid bajo la conducción de Josep MOurinho. (Foto: @realmadrid)

Franco Mastantuono llegó al Real Madrid a mediados de 2025, luego de disputar el Mundial de Clubes con River Plate. Sin embargo, tras una temporada en la que no logró afianzarse como titular, el club español decidió cederlo a préstamo.

Según informó el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano, hay cinco clubes de España y del resto de Europa interesados en el mediocampista argentino. La operación sería similar a la de Endrick, quien en enero de este año fue cedido al Olympique de Lyon sin opción de compra.

El Merengue mantiene plena confianza en el futbolista de 18 años y buscará que juegue una temporada a préstamo para que sume rodaje y continuidad en el fútbol europeo antes de regresar al club.

En su primera campaña en la Casa Blanca, Mastantuono estuvo primero bajo las órdenes de Xabi Alonso y luego fue dirigido por Álvaro Arbeloa, con quien perdió terreno. Disputó 35 partidos, marcó tres goles (ante Mónaco, Levante y Albacete) y dio una asistencia (frente a Kairat Almaty).

En este mercado de pases, el club presidido por Florentino Pérez incorporó a Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté. En contrapartida, salieron Fran García, Mario Martín, Dani Ceballos, Daniel Carvajal y David Alaba.