Cuenta regresiva para la 32° edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía

El domingo 7 de diciembre comenzará la actividad de la mayoría de las disciplinas en La Pampa, en el marco de la 32° edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía. Participarán más de 2.600 chicas y chicos de Argentina y Chile, y el jueves 11 se conocerá al campeón.

Las ceremonias de inauguración serán el domingo 7, a las 20, en Santa Rosa, General Pico, General Acha y Eduardo Castex. Además, habrá otra ceremonia el lunes a las 8 en Miguel Riglos. La clausura será única y se realizará el jueves 11 a las 20 en el Club Estudiantes de Santa Rosa.

Habrá competencias de atletismo, básquet, ciclismo, fútbol, judo, natación y vóley en distintas localidades de la provincia: Santa Rosa, Toay, Eduardo Castex, Ataliva Roca, Quehué, Miguel Riglos, General Acha, General Pico, Macachín y Tomás Manuel de Anchorena.

Las delegaciones de Río Negro y Neuquén estarán presentes en La Pampa del 6 al 12 de diciembre. Los rionegrinos defenderán el título e irán en busca del hexacampeonato, ya que la provincia conquistó las últimas cinco ediciones.

También competirán jóvenes de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y los locales de La Pampa, representando a la Patagonia argentina. Por el lado chileno estarán las delegaciones de Magallanes, Aysén, Bío Bío, Ñuble, Los Ríos, Los Lagos y La Araucanía.

La delegación rionegrina se concentrará el 4 y 5 de diciembre en Río Colorado y luego cada equipo se trasladará a la sede donde se dispute su disciplina. Río Negro es la provincia más ganadora de los Juegos, con 15 consagraciones.

Los recintos deportivos

En Santa Rosa, las actividades se desarrollarán en Estudiantes, All Boys, La Barranca y Deportivo Mac Allister, además de la Pista de Atletismo Laguna Don Tomás, el Polideportivo Butaló y la Escuela N° 95.

En General Pico, las competencias serán en Costa Brava, Pico Football Club y Ferro Carril Oeste, en General Acha, en CeRIVa, el Polideportivo y Unión y Deportiva Campos, y en Eduardo Castex, en Racing Club, Estudiantil y Colegio Belgrano.

En Toay, el anfitrión será el Autódromo Provincia de La Pampa; en Ataliva Roca, el Club Pampero; en Quehué, el S.U.M. Municipal; y en Miguel Riglos, el Natatorio y el Centro Integral de Rehabilitación.

La organización de los tradicionales Juegos

Habrá un protocolo sanitario integral para garantizar seguridad y atención inmediata. Se dispondrán nueve ambulancias y más de 30 profesionales de la salud por jornada.

La TVPP transmitirá todas las actividades en vivo, a través de YouTube, Instagram, Facebook y TV abierta. En total habrá 22 puestos de transmisión, más de 100 personas en exteriores y 20 en planta transmisora, con un estimado de más de 700 horas en vivo.