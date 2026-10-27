Franco Colapinto, bajo la lupa de la F1 tras su paso por Estados Unidos: «Una carrera para olvidar»

Franco Colapinto tuvo otra carrera para el olvido en el Gran Premio de Estados Unidos. El argentino abandonó en Austin y sumó su tercera deserción en las últimas cuatro fechas y atraviesa un difícil momento en esta parte de la temporada.

Luego de la carrera del domingo, la Fórmula 1 publicó su clásico análisis con los «Ganadores y Perdedores» de la 18° fecha. En esta lista, el especialista Lawrence Barretto incluyó en la parte negativa al argentino, junto a George Russell, Ollie Bearman, Valtteri Bottas y McLaren.

El periodista sentenció que fue «una carrera para el olvido» para el piloto de Alpine. Además, describió el accidente con Lindbland que derivó en su retiro: «Quedó encerrado entre dos autos en la aproximación a la curva 1. El incidente le provocó daños tan graves en el piso y en el pontón lateral de su monoplaza que tuvo que abandonar».

¡QUE MALA SUERTE, FRANCO! Colapinto tuvo problemas en su Alpine que lo obligaron a abandonar la carrera en Austin. 📺 #USGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/KOs5RaOh5w — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026

Para cerrar, aclaró que «Colapinto busca sumar sus primeros puntos desde Madrid«. La última vez que terminó dentro del top 10 fue en el nuevo circuito español, donde terminó 7°.

Por el contrario, en la lista de los mejores en Austin fue incluido su compañero Pierre Gasly, junto al ganador Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Max Verstappen y Liam Lawson.

Se resaltó su nivel, a pesar de sufrir «daños importantes tras un choque ante Bearman». Y luego, Barretto destacó que «el auto mantuvo el rendimiento suficiente para conservar el último puesto que otorga puntos. Así, consiguió su primer top 10 desde el Gran Premio de Italia».

Con esta marcada diferencia con su compañero, el argentino deberá dar vuelta la página rápidamente. El próximo fin de semana tendrá un nuevo desafío en México, en el autódromo Hermanos Rodríguez, donde tratará de meterse en el top 10 para volver a sumar puntos tras cuatro carreras. Será tarea difícil, porque Alpine ya confirmó que no habrá actualizaciones en lo que queda de la temporada.

Los horarios del Gran Premio de México

Viernes 30 de octubre

Práctica 1: 15:30 a 16:30

Práctica 2: 19:00 a 20:00

Sábado 31 de octubre

Práctica 3: 14:30 a 15:30

Clasificación: 18:00 a 19:00

Domingo 1 de noviembre