Alivio en River por el parte médico de Aníbal Moreno: ¿Llega al Superclásico?

El próximo domingo se disputará una nueva edición del superclásico del futbol argentino. Desde las 15:00, Boca recibirá en La Bombonera a River por la 15° fecha del Clausura, en un partido decisivo por la tabla anual y la clasificación a las copas internacionales.

En la previa a este duelo clave, el Millonario tiene una alerta: la situación de Aníbal Moreno, que se retiró a los 17 minutos del primer tiempo con lágrimas en sus ojos en la victoria por 1-0 ante Racing. Tras esta situación, se generó la incertidumbre, pero los estudios realizados arrojaron que no hay ninguna lesión en el gemelo derecho y solo arrastra una molestia en la zona lumbar.

Por lo tanto, no está descartado y Leo Ponzio lo exigirá en la semana para definir si está disponible para el fin de semana. «Tiene varios días para recuperarse en la semana«, avisó el DT en conferencia de prensa.

El mediocampista había vuelto en la goleada como visitante ante Belgrano (3-0) luego de una larga inactividad por 45 días. Atraviesa una temporada llena de lesiones: en mayo sufrió un esguince de rodilla y dos meses más tarde tuvo una recaída. Después lo frenó una discopatía lumbar que lo dejó fuera de los primeros cinco partidos del ciclo de Ponzio.

Su posible ausencia preocupa en River, ya que está confirmado que Fausto Vera no podrá jugar el clásico. Si ambos no están a disposición, el juvenil Lucas Silva, de solo 10 partidos en Primera, será titular ante Boca. Otro que tendría chances de sumarse al equipo es el uruguayo Mauro Arambarri, que no se afianzó desde su llegada al futbol argentino.

La buena noticia de este lunes fue la presencia en el entrenamiento de Sebastián Driussi. El delantero tuvo un dolor lumbar en la entrada en calor el pasado domingo y por eso no sumó minutos ante la Academia. Pero ya entrenó con normalidad y estaría disponible para el domingo.