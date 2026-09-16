Juegos Suramericanos 2026: los neuquinos Gader y Monje cerraron su participación y el rionegrino Pizzuti debuta en levantamiento de pesas

El barilochense llega a Rosario con grandes expectativas en estos Suramericanos.

En la cuarta jornada de los Juegos Suramericanos 2026 hay una gran participación regional, con representantes neuquinos y rionegrinos que buscarán dejar la bandera argentina lo más alto posible.

En la final de 10 mil metros eliminación, el neuquino Benjamin Gader terminó en la 5° posición. Luego de que este martes lograra la medalla de oro en los 5.000 metros individuales, el patinador de Alta Barda volvió a competir para cerrar su participación con una buena colocación.

Ayer, Benjamín Gader, representante de Alta Barda, conquistó la medalla de oro en los 5.000 metros por puntos de patín carrera.

Hubo un representante argentino en el podio. Ken Kuwada se quedó con la medalla plateada, su segunda en estos Juegos, después de también tener esta ubicación en la prueba de ayer. El paraguayo Julio Mirena se quedó con la dorada y el colombiano Kevin Lenis completó el podio.

Lucía Monje también tuvo su segundo día de actividad en Rosario. La neuquina culminó su participación con un 9° puesto en los 10.000 metros eliminación femenino. En los 5.000 metros disputados ayer, logró el 8° lugar.

El barilochense Pizzuti compite en levantamiento de pesas

El rionegrino Dante Pizzuti participará en la categoría 85 kg de levantamiento de pesas. El oriundo de Bariloche será uno de los seis participante de este peso, junto a Neiser Grefa de Ecuador, Ángel Rodríguez Meneses de Venezuela, Santiago Villegas de Perú, Nicolás Gabriel Pisano de Uruguay y Gustavo Maldonado de Colombia.

La competencia contempla dos pruebas, arranque y envión, con tres oportunidades para cada una. En el arranque, el deportista debe levantar la barra desde el suelo hasta extender completamente ambos brazos por encima de la cabeza en un único movimiento. En la modalidad envión, el levantamiento se realiza en dos movimientos: primero, la barra pasa del suelo hasta los hombros y luego el atleta debe llevarla hasta la extensión completa de ambos brazos por encima de la cabeza.

Cada atleta dispone de tres intentos en cada prueba. Si falla sus tres oportunidades en la primera instancia de arranque, queda eliminado y no puede participar del envión.

La agenda completa de los argentinos este jueves

Clavados

13:00: final de trampolín 3 metros sincronizado femenino. Azul Lihue Chiorazzo Rolandi y Auka Sosa.

Ecuestre

12:30: Final adiestramiento. Leonardo Godoy, Diane Amendolara, Fiorella Mengani, Verónica Malberti y Federico De Michelis.

Esgrima

9:00 a 12:00: florete por equipos femenino. Valentina Cassanello, Sofía Espinoza Roquez, Daniela Espinoza Roquez y Micaela Silva.

14:30 a 17:00: sable por equipos masculino. Pascual Di Tella, Juan Bacha, Tomás Alitisz Santana y Santino Pérez Pastorino.

Desde las 19:00: finales y premiación.

Esports

16:00: Valorant masculino. Enzo Brito, Facundo Chávez, Luciano Pensa, Jerónimo Quirno Costa, Federico Riveiro Nieto y Gabriel Villanueva.

Gimnasia artística

Finales desde las 15:20

Salto: Daniel Villafañe.

Barras paralelas: Ivo Chiapponi y Matías Coralizzi.

Viga de equilibrio: Julieta Lucas y Fila Dalinger.

Barra fija: Luca Alfieri y Nahuel Pardo.

Piso: Isabella Ajalla y Julieta Lucas.

Golf

9:00 – segunda ronda

Individual masculino: Miguel Ángel Carballo y Segundo Oliva Pinto.

Individual femenino: Mía Yaya y Ana Giulano.

Equipos mixtos: Miguel Ángel Carballo, Segundo Oliva Pinto, Mía Yaya y Ana Giulano.

Levantamiento de pesas

11:00: categoría 85 kg masculina. Dante Pezzutti.

13:00: categoría 69 kg femenina. María Paz Casadevall.

15:00: categoría 95 kg masculina. Alejo Gómez Franco.

Natación

Desde las 10:00: clasificaciones.

50m libre femenino: Laila Chain y Andrea Berrino.

50m libre masculino: Santiago Grassi y Guido Buscaglia.

400m libre femenino.

400m libre masculino: Lucas Alba y Thiago Pizzini.

4x100m relevo combinado mixto.

18:00: finales

200m mariposa femenino: Laila Chain.

200m mariposa masculino: Felipe García.

Patinaje de velocidad

10:00: 10.000 metros eliminación femenino. Lucía Monje y Naiara Sagasti.

10:30: 10.000 metros eliminación masculino. Benjamín Gader y Ken Kuwada.

Pentatlón (Estadio Municipal Jorge Newbery)

10:00: individual femenino. Martina Armanazqui Tur, Nerea Luna y Catalina Serio.

15:00: individual masculino. Franco Serrano, Vladimir Dovichi y Nelson Espeleta.

Voleibol (Estadio Claudio Newell’s)

15:00: Argentina vs. Chile. Equipo femenino.

Voleibol playa (Rural Picadero)

11:00: Abdala-Ghigliazza vs. Churin-Enríquez. Clasificación del quinto al octavo puesto.

13:00: Amieva-Bueno vs. Uruguay. Clasificación del noveno al décimo puesto.

17:00: Capogrosso-Capogrosso vs. Brasil. Semifinal.

Balonmano (Parque del Sur, Invencible Santa Fe)

19:30: Argentina vs. Colombia. Equipo femenino. Fecha 1.

Bochas (Estación Belgrano)

08:30: petanca mixto. Candela Molina y Gabriel Alejandro Crespi. Semifinal.

10:30: punta raffa volo mixto. Renzo Agustín Farías y Milagros Victoria Pereyra. Semifinal.

15:30: volo individual femenino. Romina Soledad Bolatti. Semifinal.

15:30: volo individual femenino. Romina Soledad Bolatti. Clasificación por el tercer puesto.

17:15: petanca mixto. Candela Molina y Gabriel Alejandro Crespi. Final.

19:00: volo individual masculino. Lucas Hecker. Semifinal.

Hockey sobre césped (Parque del Sur, Estadio ASH)

10:00: Argentina vs. Brasil. Equipo masculino. Grupo A.

Remo (Costanera Este)

A partir de las 9:00

Dos remos largos sin timonel femenino: Baluzzo Chialuzzo-Simonitti. Final.

Individual peso ligero masculino: Santino Menin. Final.

Doble peso ligero femenino: Anika Fusile y Carola Molina. Final.

Cuatro remos largos sin timonel masculino: Pacheco, Mansilla, Riveros y Romero. Final.

Doble par de remos cortos masculino: Calderón y Pacheco. Final.

Ocho remos largos con timonel femenino: Arango, Silvestro, Baluzzo, Simonitti, Manzotti, Orlandini, Deandrea y Cerrudo. Final.

SUP (Laguna Setúbal)

11:00: técnico masculino. Santino Basaldella e Ignacio Arias. Final.

12:00: técnico femenino. Juliette Duhaime y Lucía Clembosky. Final.

Tiro (Centro Internacional de Tiro)

9:00: pistola de aire 10 m masculina. Germán Coucas y Germán Zaupa. Clasificación.

9:00: skeet femenino. Mara Kucharski. Clasificación, día dos.

9:00: skeet masculino. Federico Gil y Ariel Romero. Clasificación, día dos.

11:15: pistola de aire 10 m masculina. Final.

12:30: skeet femenino. Final.

14:00: skeet masculino. Final.

Triatlón (Laguna Setúbal)

12:00: sprint individual femenino. Moira Miranda, Sofía De Rosas y Emilia Vargas. Final.

14:00: sprint individual masculino. Bautista Arbizu, Tadeo Baruffato y Tiago Muñoz. Final.

Vela (Laguna Setúbal)

A partir de las 12:00:

iQFoil femenino: Chiara Ferretti. Regatas uno, dos y tres.

iQFoil masculino: Joaquín Reutemann. Regatas uno, dos y tres.

Sunfish femenino: Luciana Cardozo. Regatas uno y dos.

Sunfish masculino: Martín Alsogaray. Regatas uno y dos.

ILCA 6 femenino: Lucía Falasca. Regatas uno y dos.

ILCA 7 masculino: Francisco Guaragna Rigonat. Regatas uno y dos.

Snipe mixto: Florencia Galimberti y Luciano Pesci. Regatas uno y dos.

Rafaela

Boxeo (Invencible Rafaela)

Desde las 15:00: menos de 51 kg femenino. Tatiana Flores vs. Quiñones, de Colombia. Semifinal.

Desde las 15:00: menos de 65 kg femenino. Lucía Marlene Muello vs. María Palacios, de Ecuador. Semifinal.

Ciclismo BMX Race (Eco Parque)

11:30: time trial femenino. Agustina Cavalli y Agostina Ruarte. Ronda uno.

11:40: time trial masculino. Gonzalo Molina y Federico Villegas. Ronda uno.

11:50: time trial femenino. Agustina Cavalli y Agostina Ruarte. Ronda dos.

12:00: time trial masculino. Gonzalo Molina y Federico Villegas. Ronda dos.

Paraná

Softbol (Estadio Mundialista)

20:30: Argentina vs. Brasil. Equipo femenino. Preliminar.

Buenos Aires

Bowling (Norcenter)

8:30: dobles femenino. Grupo, día uno.

12:30: dobles masculino. Grupo, día uno