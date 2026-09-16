Dos frentes atravesarán en la Patagonia: antes de la primavera, ráfagas de más de 80km/h y 29ºC en una zona de Neuquén

Dos frentes impactarán en las condiciones del tiempo de la Patagonia. Foto: Gentileza Meteored.

Dos frentes ingresarán a la Patagonia desde Chile e intensificará el viento en la región con ráfagas de más 80 kilómetros por hora. Además, para el viernes se esperan temperaturas cercanas a los 29 °C en el norte de la región, en la previa de la primavera.

Las precipitaciones más importantes se registrarán en la cordillera del país trasandino.

Fuertes ráfagas en la Patagonia

Según comunicó Meteored, las ráfagas más fuertes afectarán al norte de Santa Cruz, gran parte de Chubut, el sur de Río Negro y sectores cercanos a la cordillera de Neuquén.

El meteorólogo Enzo Campetella indicó que antes del pasaje frontal también se intensificarán los vientos del noroeste sobre Península Valdés, el Golfo San Matías y el noreste de Río Negro.

Jueves, una transición entre dos frentes en la Patagonia

Desde el sitio Meteored, puntualizaron que el jueves funcionará como una jornada de transición antes de la llegada de un nuevo sistema desde el Pacífico. Detalló que el frente del miércoles continuará alejándose hacia el Atlántico mientras el siguiente comenzará a aproximarse nuevamente desde el oeste.

Indicaron que en ese intervalo, las precipitaciones más importantes se concentrarán sobre el lado chileno de la cordillera.

Temperaturas de 29ºC en el norte de la Patagonia

Para el viernes, se esperan condiciones más cálidas en el norte de la Patagonia. Según el portal meteorológico, este viernes 18 de septiembre en Trelew la temperatura alcanzará alrededor de 25 °C, Viedma unos 26 °C y Neuquén entre 26 y 27 °C. El registro más alto en la región estará en Rincón de los Sauces con 29 °C.

Habrá un fuerte contraste con otros puntos más al sur. En Ushuaia, la máxima apenas rondará los 6° C y habrá probabilidad de lluvias.