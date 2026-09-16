La Reserva Federal de Estados Unidos subió sus tasas de interés por primera vez desde 2023 para contener la inflación

La Reserva Federal de Estados Unidos decidió el miércoles 16 de septiembre por unanimidad subir sus tasas de interés en un cuarto de punto para contener la inflación, una medida esperada por los mercados financieros pero resistida por el presidente Donald Trump.

La Fed no había vuelto a subir sus tasas de referencia, que orientan los costos de endeudamiento, desde mediados de 2023. Ahora se ubicarán en un rango de entre el 3,75% y el 4%, según reportó Associated Press French.

Las expectativas que tenía el mercado

Apenas cuatro meses después de asumir el cargo, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh,

estaba atrapado entre dos fuerzas fuertes y opuestas: los mercados financieros, que anticipaban que el banco central subirá las tasas de interés, y el presidente Donald Trump, que quería que las recorte o las deje sin cambios. Había expectativas porque la decisión también tendrá repercusión en Argentina.

Los analistas ya esperaban un ajuste al alza de 0,25 puntos, luego de que la inflación en los Estados Unidos se ubicara en agosto en 3,4% anual, lejos del objetivo de 2% que tiene la entidad.

Donald Trump en contra de aumentar las tasas

Para los inversores, la inflación no le dejaba otra opción al jefe de la Fed que ir en contra de los deseos del Jefe de Estado norteamericano. Apostaban por una subida de los tipos de referencia de un cuarto de punto (para situarlos entre el 3,75% y el 4%), según la herramienta de seguimiento CME FedWatch.

Sin embargo, los mercados estaban menos unánimes que de costumbre. De hecho, algunos operadores seguían pensando que la Fed optará por mantener el statu quo, como en cada reunión desde principios de año, reportó AP y AFP.

Según analistas del banco BBVA, el desenlace «está lejos de estar decidido», pero «la Fed de Warsh se ha metido ella misma en un escenario de subida de tasas al adoptar una retórica firme» frente a la inflación.

Por tanto, esperaban que proceda a su primer endurecimiento desde el verano de 2023 para «preservar su credibilidad».

Gregory Daco, economista en la consultora EY, quería creer que el banco central no subirá sus tipos «únicamente por razones de credibilidad». También considera que tampoco debería «contenerse» a la hora de cambiarlos porque se acercan las elecciones legislativas de medio mandato a comienzos de noviembre.

A su juicio, el debate en torno a la política estadounidense se ha visto contaminado por las «presiones políticas incesantes» y la reticencia de Warsh a ofrecer una «comunicación transparente».

Los mercados estaban dispares a la espera de la decisión

Al mediodía, los mercados operaban descontando esa decisión con mayoría de subas y se toman un respiro. El barril de brent está cotizando a US$ 105,99, mientras que el WTI lo hace a US$ 101,3.

Por su parte, el MERVAL en Buenos Aires cede 1,1% y los ADRs en Nueva York operan mixtos. También los bonos de la deuda reflejan resultados dispares. El riesgo país saltó a 509 puntos básicos, marcó Noticias Argentinas.

La decisión de la Fed tendrá repercusión en Argentina. “Este escenario de tasas en alza y un petróleo más caro profundiza el clima global de risk-off, debido al temor de una inflación más elevada y persistente, lo que golpea especialmente a los activos de mayor riesgo, como los bonos soberanos de alto beta, segmento al que pertenece la deuda argentina», analizó PPI, según consignó TN.

Y agregó: “De cara a las próximas ruedas, la decisión de tasas de la Fed será el evento central. El mercado llega al miércoles con una elevada probabilidad de suba de tasas y los Treasuries cerca de máximos. La clave será ver cuánto de este deterioro global termina trasladándose a los créditos emergentes y, en particular, a los Globales argentinos”, amplió la sociedad de bolsa de Portfolio Personal Inversiones.