La hija de Emanuel Ortega habló de las ausencias en su casamiento con Julieta Prandi: “Yo iría”

India Ortega celebró el casamiento de su papá con Julieta Prandi y salió al cruce de las versiones sobre una supuesta interna familiar. Sin embargo, al referirse a los tíos que no estuvieron en la ceremonia, dejó una frase que llamó la atención.

El casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi continúa generando repercusiones. Un día después de la íntima ceremonia civil en San Isidro, India Ortega, hija del cantante y Ana Paula Dutil, habló sobre la boda y respondió a las versiones que surgieron por las llamativas ausencias dentro de la familia.

India estuvo presente junto a su hermano Bautista y sus abuelos Palito Ortega y Evangelina Salazar. Frente a las especulaciones sobre posibles conflictos entre Prandi y algunos integrantes del clan Ortega, la joven aseguró que la relación familiar es buena.

Sin embargo, cuando le preguntaron qué habría hecho ella si uno de sus hermanos se casara, su respuesta no pasó inadvertida.

Qué dijo India Ortega sobre Julieta Prandi

India se mostró especialmente feliz por la nueva etapa de su papá y destacó el vínculo que mantiene con Julieta.

En diálogo con Puro Show, aseguró que Prandi es una persona que le hace “muy bien” a Emanuel y contó que su llegada produjo un cambio positivo en él.

“Le volvió la magia a su cuerpo”, expresó sobre la relación de la pareja. También destacó que Julieta impulsó nuevamente a su padre con la música y aseguró que lo ve feliz.

India fue además contundente respecto de su propio vínculo con Prandi: contó que la quiere como madrastra y reveló que también mantiene una buena relación con los hijos de la conductora.

La hija de Emanuel Ortega negó una interna familiar

Uno de los temas inevitables fueron las ausencias que llamaron la atención durante el casamiento.

Según explicó India, no existirían los supuestos celos o enfrentamientos que comenzaron a circular después de la ceremonia. “Todos nos llevamos muy bien”, aseguró, y contó que habitualmente comparten encuentros y asados familiares aunque no todo lo que ocurre puertas adentro termina publicado en las redes sociales.

India también dio detalles sobre los motivos por los que algunos de sus tíos no pudieron acompañar a Emanuel. Explicó que Luis Ortega se encontraba de viaje, Sebastián Ortega tenía compromisos de grabación y Rosario Ortega estaba próxima a realizar un show.

La joven recordó además que el casamiento se realizó durante un día de semana y que muchos integrantes de la familia se enteraron con muy poca anticipación. Según contó, ella sabía desde hacía un tiempo que su padre planeaba casarse, aunque la noticia se mantuvo bajo absoluta reserva.

La información fue revelada por Ciudad Magazine, a partir de las declaraciones que India realizó en Puro Show.

La frase de India Ortega sobre sus tíos que llamó la atención

Aunque intentó explicar los motivos de las ausencias y descartó una pelea familiar, India terminó dejando una frase que abrió nuevamente las especulaciones.

Consultada sobre qué haría ella ante el casamiento de uno de sus hermanos, respondió: “Yo, si se casa mi hermano, iría”.

Inmediatamente matizó la declaración al reconocer que “son situaciones complicadas a veces”.

Sus palabras llegaron después de que las ausencias familiares se convirtieran en uno de los temas centrales alrededor de la boda. De hecho, la propia pareja había explicado que buscó deliberadamente una ceremonia pequeña y avisó a buena parte de los invitados con muy poca anticipación.

Así, mientras India buscó despejar las versiones de una interna entre los Ortega y Julieta Prandi, su última reflexión sobre las ausencias volvió a poner el foco sobre quiénes no estuvieron presentes en el casamiento.