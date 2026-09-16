Río Negro realizó nuevas inspecciones ambientales en el gasoducto Tratayén–San Antonio Oeste

La presencia de los equipos técnicos busca verificar el cumplimiento de las condiciones ambientales previstas. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro avanzó con nuevas inspecciones ambientales en distintos sectores del gasoducto dedicado Tratayén–San Antonio Oeste, que transportará el gas de Vaca Muerta hasta la costa rionegrina para abastecer las futuras unidades flotantes de licuefacción previstas en el Golfo San Matías.

Los controles estuvieron a cargo de equipos técnicos de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, que recorrieron diferentes frentes de obra para verificar las condiciones ambientales y el avance de los trabajos.

En el sector sur, comprendido entre las progresivas PK 223 y 236, los inspectores relevaron las tareas de apertura de pista y movimiento de suelo, además de las condiciones del frente de obra y el desarrollo de las actividades en territorio.

En tanto, en el sector norte, entre las progresivas PK 205 y 219, se verificaron las condiciones ambientales del área de apoyo vinculada a la obra, conformada por tráileres, baños químicos, generadores y áreas destinadas al estacionamiento.

Desde la Provincia señalaron que estas recorridas forman parte del seguimiento ambiental recurrente de los proyectos considerados estratégicos para el desarrollo de Río Negro. La presencia de los equipos técnicos busca verificar el cumplimiento de las condiciones ambientales previstas y acompañar las distintas etapas de ejecución de la infraestructura.

El gasoducto Tratayén–San Antonio Oeste atravesará Río Negro a lo largo de 472 kilómetros. Foto: Gobierno de Río Negro.

Avances en las obras para el gasoducto

El gasoducto Tratayén–San Antonio Oeste atravesará Río Negro a lo largo de 472 kilómetros y contará con una capacidad de transporte de hasta 27 millones de metros cúbicos diarios de gas. Su objetivo es conectar la producción de Vaca Muerta con la costa rionegrina, donde está previsto el desarrollo de proyectos de licuefacción de gas natural.

El avance de la infraestructura ya comenzó a reflejarse también en la actividad logística. En los últimos días, el Puerto de San Antonio Este recibió 3.340 caños de 36 pulgadas a bordo del buque indio Turbo S, destinados a la construcción del gasoducto. El arribo forma parte de 12 buques programados para trasladar los materiales necesarios para la obra.

En este marco, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó mediante un comunicado la responsabilidad del Estado provincial frente al desarrollo de estos proyectos y planteó la necesidad de combinar celeridad, seguridad y cuidado ambiental.

«Tenemos que hacer que todo funcione a la perfección: respetar los tiempos, garantizar la seguridad, cuidar el ambiente y lograr que estos proyectos no se detengan un solo minuto», afirmó.

Las inspecciones continuarán en los diferentes frentes de trabajo a medida que avance la construcción. Foto: Gobierno de Río Negro.

Participación ciudadana y controles ambientales

El proyecto también atravesó una instancia de participación ciudadana en San Antonio Oeste. La audiencia pública convocó a más de 250 participantes y contó con 168 oradores inscriptos, como parte del proceso de evaluación de la infraestructura.

Para el Gobierno provincial, este esquema permite vincular el desarrollo de la obra con mecanismos de evaluación, participación y fiscalización ambiental.

En ese marco, las inspecciones continuarán en los diferentes frentes de trabajo a medida que avance la construcción. El objetivo oficial es controlar el cumplimiento de las condiciones ambientales previstas para cada etapa, mientras la llegada de materiales y el inicio de los trabajos consolidan el despliegue de una infraestructura destinada a ampliar la conexión entre Vaca Muerta y la costa de Río Negro.