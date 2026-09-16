Moria Casán apuntó contra Susana Giménez y lanzó una frase lapidaria: “Es una jubilada del éxito”

Moria Casán respondió a las recientes declaraciones de Susana Giménez y volvió a encender una histórica rivalidad del espectáculo argentino. La conductora cuestionó su alejamiento de la televisión y lanzó una frase que rápidamente generó repercusión.

La histórica relación entre Moria Casán y Susana Giménez sumó este miércoles un nuevo capítulo. Después de las declaraciones que la diva de los teléfonos realizó en los últimos días, la conductora de La mañana con Moria decidió responderle en vivo y no se guardó nada.

Al comienzo intentó tomarse el tema con humor y hasta preguntó si realmente querían verla enfrentada con Susana. Sin embargo, pocos minutos después comenzó a lanzar fuertes definiciones sobre su colega.

Según consignó PrimiciasYa, Moria sostuvo que Giménez no tiene demasiado sentido del humor y aseguró que las declaraciones de la conductora “no le mueven la aguja”.

La fuerte frase de Moria Casán sobre Susana Giménez

El momento más picante llegó cuando Moria analizó el presente profesional de Susana, quien confirmó recientemente que no regresará a la televisión durante 2026 porque está concentrada en nuevos proyectos audiovisuales.

“Es como una jubilada del éxito”, disparó Casán.

Luego explicó por qué eligió esa definición. Para Moria, estar alejada de la actividad televisiva y vivir buena parte del tiempo fuera de la Argentina marca una diferencia entre tener una extensa trayectoria y continuar trabajando activamente.

“Si no estás trabajando, si vivís en otro país y venís acá a hacer sociales y a pasar por todas partes y no estás trabajando, no estás en actividad”, sostuvo.

Moria también ironizó sobre la vida de Susana en Punta del Este

Pero el descargo no terminó ahí. Moria también hizo referencia a la vida que lleva Susana en Punta del Este, donde pasa gran parte del año.

Con su habitual ironía, describió esa etapa como una especie de “retiro espiritual” y bromeó sobre la rutina de la conductora entre su casa uruguaya y sus apariciones públicas en Buenos Aires.

Incluso ironizó con que Susana vive en su “reserva puntaesteña”, donde se ocupa de actividades domésticas y del jardín, y que cuando regresa a Buenos Aires parece llegar a “la gran urbe”.

El comentario de Susana que reavivó el histórico cruce

Las declaraciones de Moria llegaron después de que Susana hablara sobre ella durante una entrevista reciente.

Consultada por su vínculo con Casán, Giménez había señalado que siempre existió afecto entre ambas y aseguró que nunca respondió algunas de las cosas que Moria dijo sobre ella a lo largo de los años.

Esas palabras no pasaron inadvertidas para la One, que este miércoles decidió contestar desde su programa y transformó el intercambio en un nuevo capítulo de una relación marcada durante décadas por elogios, ironías y cruces mediáticos.