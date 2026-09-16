Secretos de la Patagonia: descubren pinturas rupestres y cuevas sin registrar en Pilcaniyeu

Gendarmes del Escuadrón 34 Bariloche hallaron dos posibles sitios arqueológicos en una zona rural de Pilcaniyeu. En el lugar se identificaron pinturas rupestres, cuevas, aleros, pircas, fragmentos e instrumentos líticos, elementos que aportan evidencias sobre antiguos asentamientos humanos en la región.

Según difundieron fuentes oficiales, el descubrimiento se produjo durante una inspección ocular realizada por personal de Gendarmería Nacional. Como no existían registros ni investigaciones sobre los sitios, una patrulla ambiental regresó al área junto con integrantes de la Dirección de Patrimonio y Museos y un arqueólogo del Conicet y la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

La comitiva partió desde Bariloche y atravesó un área montañosa, con distintos cauces de agua, hasta localizar la zona de interés. Allí, los especialistas confirmaron la presencia de dos sitios de importancia científica por su vínculo con la historia de los pueblos originarios del territorio, anterior a la colonización europea.

Tuvieron que cruzar causes de agua hasta llegar al lugar. (Gentileza).

Un operativo para relevar y proteger los hallazgos cerca de Bariloche

El primer indicio surgió tras una inspección efectuada por integrantes del Escuadrón 34 Bariloche «Cabo Primero Marciano Verón» en sectores rurales de Pilcaniyeu. Los efectivos detectaron dos lugares con características compatibles con sitios arqueológicos y dieron intervención a los organismos vinculados con la preservación del patrimonio cultural.

Una patrulla ambiental de la unidad participó del operativo de verificación junto con representantes de la Dirección de Patrimonio y Museos y un arqueólogo del Conicet-UNRN. El objetivo fue corroborar el descubrimiento, evaluar sus características y obtener información precisa sobre su ubicación y estado.

Para arribar al sector, el grupo recorrió el trayecto desde San Carlos de Bariloche hasta Pilcaniyeu y luego avanzó por una zona rural de difícil acceso. El área presenta montañas y varios cauces de agua, condiciones que formaron parte del recorrido hasta la geolocalización de los puntos de interés.

La inspección permitió identificar cuevas, aleros, pinturas rupestres y pircas con evidencias de presencia humana. También se encontraron diversos fragmentos e instrumentos líticos. De acuerdo con la información oficial, estos elementos reflejan la historia habitacional de los pueblos originarios de la región antes de la colonización europea, ocurrida hace alrededor de 500 años.

Los sitios no contaban con antecedentes de registro ni habían sido objeto de investigaciones. Por ese motivo, el hallazgo fue considerado de gran importancia científica y motivó una intervención conjunta para documentar sus características sin alterar los elementos presentes en el lugar.

Como parte de las tareas, el personal comisionado efectuó un relevamiento planimétrico y fotográfico. Además, estableció la referencia geográfica de ambos sitios para dejar asentada su localización.

Las actuaciones se desarrollaron bajo las disposiciones de la Ley provincial 3.041 y de la Ley nacional 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Estas normas establecen el marco para la preservación, el estudio y el resguardo de los bienes arqueológicos y paleontológicos.