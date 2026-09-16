Derrumbe fatal de una mina en Sudán: 63 muertos y más de 300 personas que podrían seguir atrapadas bajo tierra

En Sudán, país ubicado al norte de África, se registró el grave derrumbe de una mina que dejó 63 muertos y más de 300 personas desaparecidas. En el lugar se montó un gran operativo para buscar a quienes podrían estar atrapadas bajo tierra.

63 muertos en el derrumbe de una mina de oro en Sudán

Un sobreviviente relató que el accidente ocurrió el martes en la mina de oro denominada Al-Zaraa, que se ubica en la zona de Al-Riqiq, en Kordofán del Oeste.

Las autoridades informaron que partes de la mina, que cuenta con unos 10 pozos, se derrumbaron de forma repentina y estiman que más de 300 personas podrían estar atrapadas. Al mismo tiempo se informó que lograron recuperar 63 cuerpos hasta este miércoles.

«Los esfuerzos de búsqueda y rescate enfrentan grandes dificultades debido a la profundidad de los túneles y a la falta de equipo especializado», precisaron.

Un segundo testigo presencial en la mina contó que el derrumbe afectó a varios pozos adyacentes, sepultando a decenas de mineros.

Las dificultades para acceder al fondo de los pozos y la falta de maquinaria adecuada obstaculizaron la recuperación de las víctimas.

La minería artesanal constituye una fuente clave de ingresos para muchos sudaneses, representando cerca del 80% de la producción de oro nacional. Este sector opera en más de 800 yacimientos distribuidos en el norte y el oeste del país, empleando a más de 1,5 millones de trabajadores.

Asimismo, este metal precioso figura entre las principales vías de ingreso de divisas para Sudán, cuya producción oficial alcanzó las 70 toneladas en 2025. Sin embargo, los accidentes resultan recurrentes en estas explotaciones como consecuencia de las deficientes medidas de seguridad y el progresivo deterioro de la infraestructura.

Con información de Noticias Argentinas