Julio Lopardo apuntó contra Miguel Russo: «Nos hicieron daño, no sé si va a Boca»

Julio Lopardo, vicepresidente primero de San Lorenzo y presidente en funciones, rompió el silencio este martes luego de la salida de Miguel Ángel Russo del cargo de director técnico, tras la derrota como local en el Nuevo Gasómetro por 1-0 ante Platense por una de las semifinales del Torneo Apertura 2025.

Si bien reconoció que el entrenador tiene todo el derecho de dejar su puesto, el dirigente no ocultó su disconformidad con las formas y especialmente con los rumores que lo vinculan directamente a Boca, a días de una instancia decisiva. “Me dijo que dejaba el cargo y hoy se vino a despedir del plantel. Decidió irse, nada más que eso. Tiene todo su derecho”, explicó.

No obstante, fue enfático al señalar que las versiones que circularon sobre un supuesto acuerdo anticipado con Boca perjudicaron al club. “Me molestaron las versiones. Yo le pregunté por eso porque nos hicieron mucho daño. Me dijo que no había hablado con Boca y debo creerle”, expresó Lopardo.

Julio Lopardo, presidente de San Lorenzo tras la licencia de Marcelo Moretti, habló de la renuncia del experimentado entrenador. pic.twitter.com/Lx0cIH8LyI — TyC Sports (@TyCSports) May 27, 2025

Russo tenía contrato vigente con la entidad azulgrana hasta diciembre de 2025, aún no fue anunciado oficialmente por el club de La Ribera, aunque distintas fuentes dan por hecho su llegada.

En ese contexto, el mandatario aclaró que cualquier eventual resarcimiento económico será tratado por los abogados del club. “Vamos a esperar a ver qué pasa”, dijo, en referencia a posibles negociaciones con la dirigencia xeneize.