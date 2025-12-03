Junior Zárate pelea por el título mundial minimosca del CMB en Bangkok: hora y cómo verlo en vivo

El Demonio Zárate se enfrentará al local Thammanoon Niyomtrong en la velada más importante de su trayectoria.

La oportunidad surgió a partir de la baja de último momento del campeón venezolano Carlos Cañizales, quien no pudo viajar a Tailandia por restricciones aéreas en su país. Con el cinturón declarado vacante, el CMB convocó de urgencia a Zárate, que se encontraba entre los primeros puestos del ranking y listo para saltar al plano internacional.

A los 36 años, el formoseño, radicado en Florencio Varela, afronta un momento bisagra. Con un récord de 26 triunfos, 5 derrotas y 9 nocauts, llega a Bangkok para enfrentarse con el mayor desafío de su trayectoria: en caso de ganar, se convertiría en el primer argentino en consagrarse campeón en esta categoría. El «Demonio», como lo apodan, fue campeón Latino minimosca y supermosca del CMB.

El rival: experiencia mundialista y apoyo local

Enfrente estará Thammanoon Niyomtrong, conocido mundialmente como “Knockout CP Freshmart”, un boxeador con un recorrido de élite. Ex campeón mundial minimosca de la AMB durante ocho años, acumula 28 victorias, una sola derrota y 11 nocauts. Peleará en casa, con el público a su favor y con la experiencia de haber sido protagonista en múltiples veladas de escala global.

Zárate, en cambio, llega sin presión: tomó la pelea con poco tiempo de anticipación y sabe que la expectativa está del lado del tailandés. Su única pelea fuera de Argentina fue al año pasado: cayó ante el sudafricano Mpumelelo Tshabalala, por decisión dividida, en un combate por el título mundial minimosca IBO en Sudáfrica.

Dónde y cuándo ver la pelea

El combate se desarrollará en el Imperial Queens Park Hotel de Bangkok, en el marco de la 63ª Convención del CMB.

Hora: 10:00 (hora argentina) apróximadamente.

TV: TyC Sports y TyC Sports Play.