River recibe a Tigre con la chance de quedar como líder de la Zona B: formaciones, hora y TV

River recibe a Tigre por la cuarta jornada del Torneo Apertura, en busca de una nueva victoria que lo ubique transitoriamente en lo más alto de la Zona B. El encuentro se jugará este sábado desde las 20 en el estadio Monumental, con el arbitraje de Sebastián Zunino y la transmisión de la señal ESPN Premium.

Para este partido, Marcelo Gallardo recupera a Matías Viña, que ya cumplió su fecha de suspensión tras la expulsión ante Gimnasia. El lateral uruguayo ingresará por Paulo Díaz y Lautaro Rivero volverá a su puesto natural como zaguero central por izquierda. La otra variante que tiene en mente el DT es el ingreso de Maximiliano Salas por el lesionado Sebastián Driussi.

Más allá de que Franco Armani se entrenó con normalidad a la par de sus compañeros por primera vez desde el 4 de enero, día en el que sufrió un desgarro en el sóleo, al que le siguió una inflamación en el tendón de Aquiles, Gallardo no apuraría los tiempos y el titular seguiría siendo el juvenil Santiago Beltrán, quien acumula tres vallas invictas en sus primeros partidos como profesional.

En un principio, el arquero campeón del mundo iría al banco de suplentes y volvería al once para el choque ante Argentinos Juniors del próximo jueves. El caso de Marcos Acuña es similar, ya que apuntan a que vuelva a la titularidad ante el Bicho, aunque está sujeto al nivel que muestre Viña.

El mediocampo no tendría modificaciones y donde sí habrá un cambio obligado es en la delantera, ya que Sebastián Driussi sufrió un desgarro grado I en el isquiotibial izquierdo. Su lugar lo ocuparía Maxi Salas, quien tendrá una gran oportunidad de volver a ganarse la confianza del Muñeco tras comenzar el 2026 como suplente.

Cabe destacar que el Millonario está segundo en su zona junto al Matador, ambos con siete puntos, por detrás de Independiente Rivadavia con nueve. Por eso, buscará un triunfo que le permita estar en lo más alto del Grupo B.

Tigre también está invicto

Por su parte, Tigre llega a este encuentro de la mejor manera, tras haberle ganado 3-1 a Racing en Victoria en la tercera jornada, con tantos de David Romero, Ignacio Russo y Pity Martínez. Además, en las dos primeras jornadas, ante equipos cordobeses, venció a Estudiantes de Río Cuarto y empató en su visita a Belgrano.

En cuanto al equipo, se espera que Diego Dabove mantenga a los once que vienen de vencer a la Academia en Victoria, ya que Jabes Saralegui y Joaquín Laso, dos que tuvieron molestias durante la semana, se entrenaron a la par. Además, Guillermo Soto sigue con una molestia muscular que lo marginaría del once titular, al igual que ante Racing.

Formaciones, hora y TV

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Federico Álvarez; Bruno Leyes, Jalil Elías, Sebastián Medina, Jabes Saralegui; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Davobe.

Hora: 20:00.

TV: Espn Premium.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Sebastián Zunino.