El emotivo discurso de Alfaro, de poncho, en Paraguay: «Que la llama nunca se vuelva a apagar»

Tras su histórica participación en la Copa del Mundo, la selección de Paraguay regresó a Asunción y fue recibida por una multitud en el Aeropuerto Silvio Pettirossi. En medio de los homenajes encabezados por el presidente Santiago Peña, el DT Gustavo Alfaro volvió a conmover a todos con un emotivo discurso que enciende la ilusión de cara al futuro.

El entrenador argentino, que condujo a la Albirroja hasta los octavos de final antes de caer por 1-0 frente a Francia, destacó el vínculo que se generó entre el equipo y la gente desde el inicio del proceso.

«Muchas gracias por acompañarnos desde el primer momento. Desde que llegamos a este hermoso país vimos una energía diferente. Desde el primer partido sentimos ese contagio que venía desde el corazón de esta tierra», expresó.

Alfaro también puso en valor el esfuerzo de sus dirigidos y remarcó que el mérito de la campaña pertenece al plantel. «No tienen idea del esfuerzo que hicieron estos chicos para lograr esto. Ellos son los verdaderos artífices. Recuperaron el corazón más genuino que tiene esta selección y las cosas que siempre definieron a Paraguay.»

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El discurso del Profesor, Gustavo Alfaro, en su llegada al país luego de la Copa del Mundo 2026



"QUE ESTA LLAMA NUNCA SE VUELVA A APAGAR" pic.twitter.com/ryYkXNkdd4 — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) July 6, 2026

Uno de los momentos más emotivos de su discurso llegó cuando pidió que el entusiasmo generado por el equipo no se apague. «Defiendan esta llama que estos chicos volvieron a encender. Es la llama que históricamente tuvo Paraguay para demostrarle al mundo que está de pie, que mira a todos a los ojos y que nunca le tuvo miedo a nadie.»

El técnico también dedicó unas palabras al presidente Santiago Peña, al titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, y a toda la sociedad paraguaya, a la que reconoció por su unidad detrás de la selección.

«Presidente, no sabés la sana envidia que tengo por este país, por el corazón que tiene. Cuando Paraguay se une detrás de un objetivo demuestra una fuerza enorme. Si algo me enseñaron estos muchachos es que los imposibles no existen, porque ustedes también enseñan que lo imposible no existe.»

Alfaro, con ilusión de continuar al frente de Paraguay

Consultado sobre su continuidad, Alfaro evitó confirmar su futuro, aunque dejó abierta la puerta para seguir al frente del seleccionado. «Hay un montón de desafíos por delante, muchas cosas por conquistar y trabajar. Hoy tenemos una gran ilusión. Más adelante habrá tiempo para analizar todo lo que viene.»

Las palabras del entrenador llegaron después de que el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, lo alentara públicamente a continuar con el proyecto rumbo al Mundial 2030. «Esto fue solo el primer round, falta el segundo», le dijo durante el acto de bienvenida.

El regreso de la Albirroja estuvo acompañado por miles de hinchas que coparon el aeropuerto desde la madrugada para agradecer una campaña que devolvió a Paraguay a la fase final de una Copa del Mundo y renovó la ilusión de todo un país. El reconocimiento también fue expresado por el presidente Santiago Peña, quien agradeció al plantel por «hacernos sentir tan orgullosos» y por devolverle al pueblo paraguayo la posibilidad de volver a soñar.