Argentina vs. España por la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey: hora, TV, formaciones y cómo verlo en vivo

Lionel Messi será titular en su tercera final en una Copa del Mundo, mientras que De Paul aún no está confirmado en el once. (Foto: AFP)

La Selección Argentina se enfrentará con España por la final del Mundial 2026 este domingo desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con arbitraje del esloveno Slavko Vincic. El equipo de Lionel Scaloni irá en busca de la cuarta estrella, mientras que la Furia Roja intentará conquistar el segundo título mundial de su historia.

Además de levantar un nuevo trofeo, Argentina tendrá la posibilidad de alcanzar un logro inédito en su séptima final mundialista: convertirse en la tercera selección en conquistar dos Copas del Mundo de manera consecutiva. Hasta el momento, solo lo consiguieron Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

Las dudas de Scaloni para la final del Mundial 2026

En la previa de la final, Scaloni todavía mantiene algunas dudas en la formación. Todo indica que no repetirá el equipo que derrotó a Inglaterra en semifinales y las principales incógnitas pasan por el lateral derecho y el mediocampo.

Nahuel Molina y Gonzalo Montiel pelean por un lugar en la defensa. El futbolista de River sumó buenos ingresos desde el banco durante el torneo y en la práctica de este sábado integró el equipo con pechera, una señal que podría marcar una tendencia, aunque también podría tratarse de un «despiste» del entrenador.

La otra duda está en la mitad de la cancha. Durante el último entrenamiento, Scaloni volvió a probar con Giuliano Simeone, aunque también les dio minutos a Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quien apareció como una de las sorpresas de la práctica.

Otro de los nombres con posibilidades de meterse en el equipo es Nicolás González. Si bien no integró el once titular en el último ensayo, siempre aparece como una alternativa para Scaloni y podría aportar equilibrio por la banda izquierda para contener los avances de Lamine Yamal y las proyecciones de Pedro Porro.

En la delantera, Julián Álvarez volverá a acompañar al capitán Lionel Messi, mientras que Lautaro Martínez, autor del gol de la victoria frente a Inglaterra, esperará nuevamente su oportunidad desde el banco de suplentes.

Serán horas de decisiones para Scaloni, que comunicará el equipo en la charla táctica previa al encuentro antes de partir rumbo al MetLife Stadium. Darles un lugar desde el inicio a futbolistas que tuvieron buenos rendimientos desde el banco o mantenerlos como revulsivos es una de las incógnitas que deberá resolver el entrenador.

España repetiría el equipo para la final

Del otro lado, Luis de la Fuente tiene mucho más definido el once inicial y todo indica que repetirá la formación que venció a Bélgica en cuartos de final y luego superó con autoridad a Francia en semifinales.

Justamente, ante Bélgica tomó una de las decisiones más fuertes del torneo: dejó en el banco a Pedri, una de las figuras del seleccionado español, para darle la titularidad a Fabián Ruiz. La apuesta dio resultado de inmediato, ya que el mediocampista del París Saint-Germain marcó un gol en el primer tiempo y fue una de las figuras del partido.

Pedri, por su parte, se convirtió en una pieza clave para los segundos tiempos. De hecho, su ingreso frente a Francia fue determinante para controlar el desarrollo del encuentro y sellar la victoria por 2-0.

Cómo llegan Argentina y España a la final del Mundial 2026

La Selección Argentina ganó los siete partidos que disputó en el certamen. En la fase de grupos venció 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania. Sin embargo, en la fase eliminatoria sufrió mucho más de lo esperado.

En los 16avos de final derrotó 3-2 a Cabo Verde en el tiempo suplementario tras igualar 1-1 en los 90 minutos. En octavos volvió a imponerse por 3-2, luego de remontar un 0-2 frente a Egipto. En cuartos de final superó 3-1 a Suiza, otra vez en el alargue, y en semifinales logró una remontada histórica para vencer 2-1 a Inglaterra y clasificarse a una nueva final del mundo.

España, en cambio, comenzó el torneo con el pie izquierdo y empató 0-0 frente a Cabo Verde, pero fue de menos a más y creció con el correr de los partidos.

En la fase de grupos goleó 4-0 a Arabia Saudita y venció 1-0 a Uruguay. En la etapa eliminatoria resolvió todas sus series en los 90 minutos: goleó 3-0 a Austria en 16avos, derrotó 1-0 a Portugal en octavos con un gol agónico de Mikel Merino, superó 2-1 a Bélgica en cuartos -otra vez con un tanto del volante del Arsenal ingresando desde el banco- y cerró su mejor actuación en semifinales con un sólido 2-0 frente a Francia.

Este domingo se enfrentarán dos de las mejores selecciones del mundo, que además tienen pendiente la Finalissima luego de haberse consagrado campeonas continentales en 2024. Hay promesa de partidazo en Nueva Jersey.

Formaciones, hora y TV

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone o Rodrigo De Paul o Nicolás González, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzábal. DT: Luis de la Fuente.

Hora: 16:00.

TV: TyC Sports, Telefé, TV Pública, Disney+Premium, Paramount+.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).

Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey)