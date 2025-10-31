La alegría es solo brasileña: Palmeiras mostró su poderío y define la Libertadores con Flamengo

Ramón Sosa y el Flaco López, caras conocidas del fútbol argentino que hacen historia en Palmeiras. El paraguayo rompió el cero en la semifinal de vuelta. (AP)

Flamengo y Palmeiras disputarán el próximo 29 de noviembre, en Lima, la séptima final de Copa Libertadores exclusivamente entre equipos brasileños. El Verdao remontó el 3-0 que le propinó Liga de Quito en la ida de las semifinales y se impuso por 4-0 en un Allianz Parque que estuvo a pleno y disfrutó de una inolvidable noche de fútbol.

Ramón Sosa, el ex Talleres y Gimnasia (fue dirigido por Diego Maradona), Bruno Fuchs y dos veces Raphael Veiga, el segundo de penal, anotaron los goles del equipo de Abel Ferreira, que buscará su cuarta corona en el torneo más importante del continente.

Abel Ferreira venía cuestionado, pero está en otra final. (AP)

Primera remontada de tres goles en semis

El categórico 4-0 de Palmeiras sobre el equipo de Quito dejó un dato para la historia: fue la primera vez, en las 66 ediciones de la Copa Libertadores, que se logra remontar una desventaja de tres goles en semis. El Verdao, con su calidad y un ingreso clave de Veiga, fue muy superior y sólo sufrió en el cierre, cuando a la visita no le quedó otra opción que buscar el descuento para llevar la serie a penales.

Veiga, Victor Roque y López, gran tridente ofensivo de Palmeiras. (AP)

Flamengo se había instalado en la final el miércoles, gracias al empate 0-0 con Racing en el Cilindro y así sacó ventaja del triunfo por la mínima diferencia en la ida. El Mengao tuvo oficio para defenderse con categoría y montó una muralla imposible de tumbar para la Academia de Avellaneda.

Los duelos brasileños

La historia de las finales brasileñas en la Libertadores muestra que San Pablo y Paranaense protagonizaron en 2005 la primera vez entre clubes de un mismo país por título, con triunfo para el cuadro paulista por un global de 5-1.

Apenas un año después sería el turno para que el Internacional de Porto Alegre se impusiera por 4-3 en la serie ante el mismo San Pablo y, luego de 14 años, Palmeiras sumaría su segunda Libertadores tras derrotar al Santos por 1-0, ya en partido único en el Maracaná.

En 2021, el Verdao se adueñó de su tercer trofeo al imponerse al Flamengo por 2-1 en Guayaquil, pero el Mengao tuvo su revancha en 2022, cuando venció al Paranaense por 1-0 en la misma ciudad ecuatoriana. En 2024, Botafogo logró su primera Libertadores tras derrotar por 3-1 al Atlético Mineiro en la final disputada en el Monumental.