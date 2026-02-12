FADEP, rival de La Amistad en la final por el ascenso al Federal A, con equipo definido

Diego Pozo, ex arquero mundialista, es el DT de los cuyanos.

FADEP se coronó en la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur tras dejar en el camino a Estudiantes de San Luis y jugará la final por ascenso al Torneo Federal A ante La Amistad de Cipolletti, partido que ya tiene sede y horario confirmado.

En el conjunto mendocino que dirige el arquero mundialista, Diego Pozo, hay optimismo para dar el gran salto y ascender al Torneo Federal A.

En el plantel se encuentra el goleador Gonzalo Klusener, de gran experiencia en el fútbol de ascenso y con un paso por Cipolletti en el torneo.

El encuentro se jugará en cancha de Jorge Newbery, en Villa Mercedes, desde las 17.

Tras ganar la Zona Cuyo del Torneo Regional Amateur ante Estudiantes de San Luis (0-0 la ida y 3-0 la vuelta) FADEP está otra vez en las puertas del Torneo Federal A como estuvo en 2021, cuando perdió con Independiente de Chivilcoy en La Pampa.

Los once de FADEP que jugará con La Amistad por el ascenso al Federal A

La Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) tiene el equipo definido para enfrentar a La Amistad en San Luis.

Los once que dispuso el entrenador Diego Pozo serán Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Bruno Costella, Ignacio Lucero y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole y Matías Navarro; Matías Persia y Gonzalo Klusener.

El plantel viajará este sábado a Villa Mercedes a la espera del compromiso ante La Amistad de Cipolletti que viene de eliminar a Boxing de Río Gallegos.

En el caso de empatar en los noventa minutos la definición será por penales.

Las restantes finales por el ascenso al Federal A

-Ferro Carril Oeste (General Pico) vs. Escobar FC (Ing. Maschwitz), en cancha de Douglas Haig, Pergamino

-General Paz Juniors (Córdoba) vs. Tucumán Central, en el estadio Bicentenario de Catamarca

-Defensores (Puerto Vilelas) vs. Juventud Unida (Gualeguaychú), en el Estadio de Central Argentino de La Banda, Santiago del Estero.