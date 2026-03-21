La Amistad y Argentinos del Norte debutaron con triunfos en la Liga Confluencia

Este viernes, la Liga Confluencia abrió la segunda fecha del Apertura. Luego de que el pasado domingo se suspendiera la actividad por condiciones climáticas, este fin de semana largo el torneo de futbol del Alto Valle tendrá doble fecha.

En el Zit Formiga, Argentinos del Norte se hizo fuerte ante su gente y comenzó el certamen con el pie derecho. El Carcelero venció a Unión Deportiva Catriel por 2-1, con goles de Juan Vera y Marcos Prado. Para la visita descontó Leandro Maroa.

El Norte se hizo fuerte en su casa.

La Amistad se trajo tres puntos de oro de Villa Regina. El equipo cipoleño, subcampeón en 2025, remontó un difícil duelo ante Círculo Italiano, que estuvo arriba en dos ocasiones pero no pudo mantener la ventaja. Nicolás Domínguez, Kevin Guajardo, Lucas Lescano y Alex Salvo anotaron los goles del triunfo. Para el Grana marcaron Mariano Cheuquepan y Leonel Molinet.

Al Grana se lo dieron vuelta y se quedó con las manos vacias. (Foto: Federico Pérez, Ojo Granate).

Además, en Allen hubo repartida de puntos. Unión y Cimac empataron sin goles en la Mejor del Valle. Este sábado se cerrará la segunda fecha en la zona campeonato. Desde las 16 y en La Pampa, Petroleros recibirá a Pillmatún. Luego, a las 17 habrá tres en simultaneo: Fernández Oro ante Atlético Regina, Huergo frente a Roca y el clásico cipoleño entre Cipolletti y San Martín.

Unión no pudo sacar diferencias ante Cimac.

La segunda fecha de la zona ascenso

En la zona ascenso, la fecha se disputará entre el sábado y domingo. La jornada comenzará a las 16: CECAP e Independiente de Catriel debutarán en Roca y Maracacinho recibirá en Cinco Saltos a San Sebastián. Desde las 17, Deportivo Godoy sellará su regreso a la Liga después de 31 años ante Deportivo Mainque y Chichinales volverá tras un año de parate ante Alto Valle.

Mañana habrá dos cruces, con horario de comienzo a las 16. San Isidro y El Salvador protagonizarán el duelo cipoleño y San Carlos jugará en Allen ante Experimental.