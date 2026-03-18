La Liga Confluencia tendrá doble acción durante el fin de semana largo: partidos y horarios

Luego de la suspensión del futbol en el Alto Valle el pasado domingo por las condiciones climáticas, este fin de semana regresará la actividad de la Liga Confluencia. El único compromiso que se jugó fue el triunfo de Catriel por 3-2 ante Cipolletti.

Catriel se lo dio vuelta al albinegro y empezó con el pie derecho en la Primera División.

Entre el viernes y sábado se disputará la 2° fecha en Zona campeonato. Habrá tres partidos el viernes: Argentinos del Norte jugará en el Zit Formiga contra Catriel, Unión de Allen recibirá a CIMAC desde las 22 y Círculo Italiano debutará ante La Amistad a las 21:30.

El sábado se completará la fecha con otros tres encuentros. Desde las 16, Petroleros se verá las caras ante Pillmatún y a las 17, habrá triple acción en simultaneo: Fernández Oro vs. Regina, Huergo vs. Roca y Cipolletti vs. San Martín.

La primera fecha, que solo completó un partido, se jugará durante el martes. A las 16, saldrán a la cancha CIMAC vs. Regina, Deportivo Roca vs. Unión y Petroleros vs. Argentinos del Norte. San Martín y Fernández Oro se enfrentarán desde las 17. La jornada se cerrará en Cipolletti con La Amistad recibiendo a Deportivo Huergo.

El duelo restante entre Pillmatún y Círculo Italiano no tiene programación confirmada, pero todo indica que se jugará el miércoles 25 de marzo en horas de la noche.

La actividad de la Zona Ascenso

La Zona Ascenso ya abrió la temporada el pasado domingo. Independiente de Catriel tuvo un inmejorable debut ante su gente con una gran victoria por 2-0 ante Maracacinho.

Independiente de Catriel arrancó su sueño ante su gente y con un triunfo.

Al igual que la Zona Campeonato, disputará la segunda fecha durante el sábado y domingo. Durante el sábado habrán 4 partidos. A las 16, CECAP e Independiente de Catriel debutarán en Roca y Maracacinho recibirá en Cinco Saltos a San Sebastián. Desde las 17, Deportivo Godoy sellará su regreso a la Liga después de 31 años ante Deportivo Mainque y Chichinales volverá tras un año de parate ante Alto Valle.

La fecha se cerrará el domingo con 2 cruces, con horario de comienzo a las 16. San Isidro y El Salvador protagonizarán el duelo cipoleño y San Carlos jugará en Allen ante Experimental.

Por otro lado, el martes culminará la 1° fecha. A las 16, jugarán El Salvador vs. San Carlos y San Sebastián vs. San Isidro. Desde las 17, irán también dos en simultaneo: Experimental vs. Chichinales y Deportivo Mainque vs. CECAP. La jornada se cerrará a las 20:30 con el encuentro entre Alto Valle y Deportivo Godoy.