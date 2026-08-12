La Barda recibe este fin de semana la quinta fecha del Campeonato Sur de la República de motocross

Se espera la participación de más de 150 pilotos para la quinta fecha del Campeonato Sur de la República. (Foto: Gentileza)

El Motocross Club Neuquén ultima los detalles para recibir la quinta fecha del Campeonato Sur de la República, que se disputará este sábado 15 y domingo 16 de agosto en el tradicional Coliseo de La Barda, un escenario que volverá a convertirse en el punto de encuentro de los mejores pilotos de la región.

La expectativa es muy alta de cara a un fin de semana que promete espectáculo del más alto nivel, con la presencia de más de 150 motos provenientes de distintos puntos de la Patagonia y de otras provincias, que buscarán sumar puntos importantes en un campeonato que entra en una etapa decisiva de la temporada.

El regreso de la actividad oficial al circuito neuquino genera una gran ilusión entre pilotos, equipos y fanáticos. La última vez que el Motocross Club Neuquén recibió una competencia fue en abril, cuando organizó una exitosa fecha del Campeonato Argentino de Motocross, evento que reunió a los mejores exponentes del país y dejó un saldo muy positivo tanto en lo deportivo como en lo organizativo.

En cuanto al Campeonato Sur de la República, la última presentación en el Coliseo de La Barda fue en la primera fecha de la temporada, disputada en marzo, por lo que este regreso despierta una gran expectativa entre los protagonistas.

Durante las últimas semanas, la organización trabajó intensamente sobre el trazado para presentar un circuito en óptimas condiciones. Se realizaron tareas de mantenimiento, reacondicionamiento y mejoras en distintos sectores del recorrido, con el objetivo de ofrecer el mejor escenario posible para la competencia.

El trazado del tradicional Coliseo de La Barda, listo para la acción. (Foto: Gentileza)

Además, en la previa del evento, el circuito permaneció habilitado para entrenamientos, permitiendo que los pilotos ultimen detalles de su preparación y lleguen de la mejor manera al compromiso del fin de semana.

Pilotos confirmados, entradas y transmisión

Entre los pilotos confirmados para la categoría mayor se destacan el mendocino Luciano Righi, el líder del campeonato Nahuel Kriger, Agustín Carrasco, Pablo Galletta y Matías Sendón. También estarán presentes referentes de la Máster A como Palaco Pérez y el reginense Tino Paravano.

Las entradas tendrán un valor de 20.000 pesos y podrán adquirirse únicamente en el ingreso al predio durante ambas jornadas de competencia.

Todo listo para una gran convocatoria este fin de semana en la quinta fecha del Campeonato Sur de la República. (Foto: Gentileza)

La actividad también podrá seguirse a distancia: la carrera se transmitirá en vivo vía streaming a través del canal de YouTube del Motocross Club Neuquén y luego podrá verse en diferido por las pantallas de Canal 10.

Todo está dado para vivir un gran espectáculo en el Coliseo de La Barda. El Motocross Club Neuquén espera un marco imponente de público para acompañar a los mejores pilotos del sur argentino en una nueva fecha del Campeonato Sur de la República, que promete emociones durante todo el fin de semana.

Así llegan los campeonatos

La lucha por los distintos campeonatos promete ser uno de los grandes atractivos de la fecha, con varias categorías que llegan con diferencias mínimas entre los principales candidatos.

En MX1, Nahuel Kriger lidera el certamen con 151 puntos, seguido muy de cerca por Pablo Galletta con 149, mientras que Agustín Carrasco ocupa la tercera posición con 142.

En MX2, Sebastián Figueroa es el puntero con 150 unidades, apenas dos más que Felipe Cruz (148), mientras que Santino Sonhutter marcha tercero con 109.

En Junior, Lucas Aronica encabeza el campeonato con 163 puntos, seguido por Rodrigo Fonseca con 125 y Emiliano Vera con 90.

En Internacional, Leandro Yañes lidera con 145 puntos, escoltado por Lautaro Alarcón con 117 y Fernando Romero con 85.

En Promocional, Gonzalo Monzalve suma 140 unidades, Ignacio Monedero tiene 124 y Giuliano Sidorkevich ocupa el tercer lugar con 86.

En 125cc, Felipe Cruz domina con puntaje ideal de 200 puntos, seguido por Bautista Galdeano con 133 y Lautaro Martínez con 101.

En 85cc, Gonzalo Parra es el líder con 183 puntos, seguido por Tobías Ferreyra con 154 y Benjamín Iribas con 121.

En 85cc B, Tadeo Indaco encabeza el campeonato con 158 unidades, apenas seis más que Valentino Betancur (152), mientras que José Venialgo es tercero con 117.

En 65cc, Santino Chirino lidera con 200 puntos, seguido por Martiniano Zanoti con 151 y Bauty Lezcano con 101.

En 50cc, Santino Roth manda con 175 unidades, escoltado por Genaro Barroso con 146 y Giovani Pizarro con 86.

En Máster A, Matías Sacne es el líder con 190 puntos, seguido por Matías Blanc con 127 y Dardo González con 125.

En Máster B, Gerardo Ríos suma 174 unidades, Javier Venialgo tiene 160 y Ariel Nonel ocupa la tercera colocación con 116.

En Máster C, Ramiro Zamora lidera con 128 puntos, seguido por Marcelo G. Giménez con 100 y Gustavo Milohanich con 95.

En Enduro, Agustín Garnier encabeza el campeonato con 185 puntos, seguido por Segura Nadin con 166 y Jerónimo Sancho con 68.

Finalmente, en FMX, Agostina Monsalve lidera con 140 unidades, mientras que Abril Lucila Lacunza es segunda con 50 y Antonia Felley completa el podio con 46.