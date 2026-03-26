La barilochense que entrenaba en el patio de su casa durante la pandemia llegó al voley de River

Al terminar el secundario, Francesa Giuliani se radicó en Buenos Aires dispuesta a estudiar Relaciones Públicas. Desde muy pequeña juega al voley en Bariloche y a través de su entrenador, logró sumarse a un entrenamiento en River Plate, el club de sus sueños. La joven de 19 años quedó anonadada cuando, al término de la práctica, el entrenador le dijo que estaba interesado en ella, le consultó qué planes tenía y le dio la bienvenida al club.

Así arrancó a jugar en la sub 18 y sub 21 en el club de Nuñez. En los últimos meses, se sumó en la División de Honor de la Liga Argentina. «Siempre quise jugar en River. Era un sueño«, reconoce Francesca, cuya fascinación por el voley comenzó cuando tenía apenas 8 años y concurría a alentar a su madre a los partidos de la Liga de Voley de Bariloche.

«Siempre la veía jugar. Me encantaba el deporte», plantea. Ante la insistencia a sus padres, comenzó a entrenar en el colegio Don Bosco y luego en Bariloche Voley Club (BVC). «Juego en la posición de punta -mi mamá, en cambio, es central- y de hecho, nos hemos cruzado en un montón de partidos. Madre versus hija», acota divertida.

Su sueño era jugar en River Plate. Foto: gentileza

En un comienzo, Francesca jugaba con chicas más grandes que ella y casi no entraba a la cancha. «¿Por qué no juego?, ¿por qué no me citan?«, preguntaba insistentemente a sus padres, sin entender. Durante la pandemia por Covid-19, su madre colocó una red de voley en su casa y pasaban las horas jugando duplas en familia.

«Muchas veces, Fran me pedía que le saque para recibir. Otras se quedaba sola golpeando contra la pared o se lanzaba la pelota de un lado a otro de la red. Hacía golpes de manos altas, bajas, atacaba. Se pasó toda la pandemia entrenando y creo que ese fue su quiebre«, cuenta orgullosa Roxana Quintana, su madre.

Su sueño era jugar en River Plate. Foto: gentileza

Cuando la pandemia quedó atrás y la muchacha volvió a la cancha, sus entrenadores notaron una diferencia abismal en su rendimiento. Tenía mucha más potencia de piernas para sus saltos, por ejemplo. «Todo el mundo se mostraba sorprendido de la mejora, de lo que saltaba en la cancha, cómo remataba. Evolucionó a nivel edad y a nivel motriz. Y todo a costa de un gran sacrificio que hizo ella solita«, asegura Roxana que es profesora de Educación Física.

En ese momento, dos profesores la vieron jugar en los Juegos de la Araucanía y le ofrecieron un lugar en el equipo de una universidad de Estados Unidos. Estuvo a punto de aceptar. «Yo le decía que las oportunidades hay que aprovecharlas, pero renunció a la oferta. Este año volvieron a ofrecerle una lugar en una universidad de Los Ángeles. Necesitaban una punta, pero ahora está enfocada en River«, advierte Roxana que recuerda haberla visto llorar en los inicios, aunque perseveró en los entrenamientos. «Como jugadora -acota- me gustaría tener una Franchesca en mi equipo. Cuando algo no le sale, no baja brazos. Tiene mucha sangre. Como familia, estamos muy orgullosos de ella«.

Como punta, tiene una gran potencia de salto. Foto: gentileza

Francesca entrena todos los días de 8 a 13 y por la noche cursa materias de la carrera de Kinesiología. Reconoce que jugar en Buenos Aires es completamente distinto a Bariloche: «Son pelotas muy rápidas, el nivel es muy alto y hubo que adaptarse. Mi objetivo es seguir perteneciendo a este equipo de primera, ganarme el puesto. El voley es mi pasión. Me siento feliz y plena«.