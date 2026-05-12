Planeaban un viaje de estudio a la Patagonia y una preceptora frustró sus planes: denuncian que se robó 45.000 dólares recaudados

El viaje iba a realizarse a la localidad de El bolsón Foto: gentileza

Padres y tutores de 37 estudiantes de la Escuela Técnica de Bragado en Buenos Aires denunciaron que una preceptora de la institución utilizó los ahorros acumulados para realizar un viaje de estudio. El dinero provenía de rifas y ventas de comida organizadas por las propias familias.

Según confirmaron medio locales, la mujer robó cerca de 45.000 dólares juntados durante los últimos meses. La preceptora era la encargada dejuntar y administrar las cuentas para financiar un viaje estudiantil en avión a El Bolsón, en la Patagonia argentina.

Una preceptora fue denunciada por robar 45.000 dólares a estudiantes: «Se patinó toda la plata»

Las familias aseguraron que la preceptora solicitaba que los pagos mensuales se realizaran directamente a su cuenta personal, en lugar de a una cuenta institucional. El viaje acumuló al menos seis postergaciones con justificaciones empresariales.

Los padres afirman que estas firmas son falsificadas, y que esta estrategia sostenida durante más de un año fue el eje del presunto fraude. “No solo nos robó el dinero, sino el esfuerzo de más de un año de vender tortas y choripanes para cumplir un sueño”, declaró una de las madres.

Las autoridades del colegio convocaron a los padres para comunicarles que el dinero no estaba. Según relató uno de los padres de los alumnos afectados, la preceptora habría dicho de manera extraoficial: “Me patiné la plata”.

La preceptora fue denunciada tras robar el dinero juntado por los estudiantes y presentar justificantes falsos (Foto: Bragado TV)

Una preceptora fue denunciada por robar 45.000 dólares a estudiantes: la respuesta judicial de los padres contra la acusada

En defensa de las familias, el abogado Federico Etcheún confirmó la presentación de una denuncia penal colectiva por estafa agravada: «El accionar siendo funcionaria pública de la imputada opera como agravante y podría derivar en prisión, dependiendo de sus antecedentes», afirmó el miembro judicial.

Para investigar sobre el posible destino del dinero, se solicitaron medidas precautorias que incluyen la inhibición y el embargo de bienes: vehículos, inmuebles y cuentas bancarias al nombre de la acusada y los registros de últimos meses.

Las familias y estudiantes afectados organizaron una campaña de donaciones para no perder el viaje. Los fondos recaudados serán supervisados por profesionales contables y los movimientos se reportarán diariamente a los padres involucrados para evitar nuevas sospechas.

Etcheún advirtió que la escuela podría enfrentar responsabilidad civil, dado que la acusada es empleada del establecimiento y la maniobra se produjo en el marco de una actividad escolar.