La barra de Corinthians apretó a Ramón Díaz tras la dura derrota en Guayaquil ante Barcelona

El técnico argentino Ramón Díaz fue apretado por la barra principal de Corinthians después de la goleada en contra sufrida por su equipo ante Barcelona de Ecuador por 3 a 0, por la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores.

Entrenador, basta de pruebas y disculpas. La temporada comenzó y, en estos tres meses, todavía no corrigió los problemas recurrentes y no presentó un plan táctico para el equipo«, fue el comunicado publicado por Gaviões da Fiel, en su cuenta de X (ex twitter).

Y agregaron, en ese mismo posteo, que «¡La actitud del elenco ayer es inaceptable! Fue otra actuación vergonzosa, un equipo perdido y sin alma«.

A pesar del reconocimiento a Ramón Díaz de la temporada pasada «los esfuerzos por evitar el descenso, pero el pasado no gana partidos. La Torcida exige un equipo a la altura de nuestra historia«, advirtieron que «el miércoles tendrán que correr el doble de rápido, ya que el fútbol seguirá en Brasil«, de cara a la revancha contra Barcelona.

El próximo miércoles el equipo de Ramón deberá torcer una historia que se presenta muy difícil de antemano: remontar los tres goles de diferencia ante un Barcelona de Ecuador que fue muy superior en la ida.

La barra ya advirtió al riojano, que quedó contra las cuerdas en su relación con el hincha del conjunto paulista, pese a haberlo salvado del descenso en 2024.