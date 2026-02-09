La Champions femenina bate récords: un ejemplo a seguir

Europa siempre marcó el camino con las competencias internacionales y en esta temporada, la grata noticia llega con la Liga de Campeones femenina. La UEFA destacó que el nuevo formato, con 18 clubes, ganó en «dinamismo, imprevisibilidad y remontadas», con un total de 181 goles, una media de 3,35 por partido y tantos marcados por los dos equipos en el 54 % de los encuentros frente al 38 % de la temporada anterior.

Los datos facilitados este lunes, reflejados por la web Mundo Deportivo, indican que el 54 % de los 54 encuentros terminaron empatados o se decidieron por un solo gol, cifra superior al 27 % de la misma fase de la temporada pasada 3,35, junto a la participación de jugadoras de 41 países.

También el hecho de que hasta el final de la jornada 6 no se resolvieron la clasificación y los emparejamientos para la fase eliminatoria, junto a la reducción del margen medio de victoria de 2,88 goles a 1,98.

Hacer el 1-0 no garantiza nada

De acuerdo al informe de la entidad madre del fútbol europeo, anotar el primer gol ya no es decisivo. Lo que antes garantizaba una tasa de victorias del 88 % ahora solo da lugar a la victoria en el 61 % de los casos. Y esto ratifica «un gran paso adelante para el fútbol femenino de élite».

«Lo que hemos visto hasta ahora esta temporada es exactamente lo que esperábamos: dinamismo, imprevisibilidad, remontadas, debutantes que dejan huella y enfrentamientos de alto nivel entre grandes equipos», señaló Nadine Kessler, directora de fútbol femenino de la UEFA.

En su opinión, «la Liga de Campeones está construyendo sobre sus 25 años de historia y consolida su posición como referente mundial en el fútbol femenino de clubes». «Nos enorgullece ver que los aficionados de todo el mundo acogen la competición y a sus emblemáticos clubes y jugadoras en mayor número que nunca», añadió.

Kessler, gran responsable del crecimiento del fútbol femenino en Europa. (Archivo)

Putellas: «Un plus de interés»

También en declaraciones a la UEFA, la capitana del Barcelona, Alexia Putellas, opinó que «este nuevo formato añade más retos y un plus de interés, ya que habrá más encuentros entre clubes históricamente exitosos», y la centrocampista del Bayern Munich, Georgia Stanway, apuntó que «no se trata de jugar dos veces contra el mismo equipo, tanto en casa como fuera, sino de estar concentrado y centrado en ese momento, porque sabes que no vas a volver a jugar contra ese equipo».

La Champions femenina resolverá esta semana los partidos de ida de los play-offs, París-Real Madrid, Leuven-Arsenal, Wolfsburgo-Juventus y Atlético de Madrid-Manchester United y los de vuelta se disputarán la semana que viene.