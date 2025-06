La confesión de Lionel Messi antes del Mundial de Clubes con Inter Miami: «Tengo expectativas diferentes»

En la previa del partido inaugural entre el Inter Miami de Lionel Messi con el Al Ahly por el Mundial de Clubes, el astro rosarino compartió sus sensaciones sobre el inicio del torneo. En lo más destacado, el capitán celebró que los clubes sudamericanos puedan medirse con el poderío europeo. También se refirió a las expectativas para el certamen.

«Es un lindo torneo y una ilusión poder jugarlo. Tengo una expectativa diferente a la de otros equipos en los que estuve, pero con muchas ganas de competir con los mejores y hacer un buen papel”, expresó Lionel Messi en una entrevista difundida por FIFA.

Si bien Inter Miami no llega como candidato al título, a diferencia de sus anteriores clubes, Messi valoró el nuevo formato del certamen y la oportunidad que representa para los equipos sudamericanos.

«Es una oportunidad muy linda para los sudamericanos para poder competir con los equipos europeos, potencias y referencias a nivel mundial con los mejores jugadores del mundo», subrayó.

Lionel Messi on the FIFA Club World Cup 👏👑



"We’re talking about great teams, with very important players that people love to watch."



