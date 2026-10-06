La conmovedora carta de Neymar para Messi: «Gracias por hacerme amar aún más el fútbol»

El brasileño fue uno de las tantas estrellas que se dio el gusto de compartir cancha con el rosarino.

El mundo del fútbol despide al más grande. La última función de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina, esta noche ante Benín en el Monumental, indudablemente es un acontecimiento de trascendencia global.

En vísperas del último baile del “10”, uno de sus grandes amigos del fútbol le dejó un muy sentido y emotivo mensaje en redes sociales. Nada menos que el brasileño Neymar, compañero en Barcelona y París, con quien Messi construyó una amistad dentro y fuera de la cancha.

Junto a dos fotos muy especiales, Ney escribió una carta de adiós. Las fotos son del momento posterior a la final que Argentina le ganó a Brasil en la Copa América 2021, cuando Messi logró su primer título con la Mayor.

Quem ama futebol te aproveitou ao longo desses anos… Hoje é seu ultimo jogo com a camisa da tua seleção, do teu país e eu espero que você curta cada segundo, que todas as homenagens hoje te façam feliz. Não é só Argentina que te agradece, o mundo agradece por tudo que fez ao futebol. Obrigado por me fazer amar ainda mais o futebol, foi uma honra ter jogado contra você e mais ainda fazer história ao seu lado. GRACIAS Leo Messi 🐐 — Neymar Jr (@neymarjr) October 6, 2026

“Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país, y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz”, empezó el actual jugador del Santos de Brasil, que post Mundial también decidió colgar la «Verdeamarella».

Y siguió: “No es solo la Argentina la que te agradece, el mundo te agradece por todo lo que has hecho por el fútbol”.

La parte final del mensaje expone las palabras más sentidas y emotivas de Neymar: “Gracias por hacerme amar aún más el fútbol; fue un honor haber jugado contra ti, y más aún, haber hecho historia a tu lado”.

Messi, que anunció su retiro de la Selección a fines de agosto, ya había dejado mensajes emotivos en las horas previas, destacando que se va “en paz” tras haber dejado todo por la celeste y blanca. «Esta camiseta fue un sueño», remarcó.