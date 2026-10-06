SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

La conmovedora carta de Neymar para Messi: «Gracias por hacerme amar aún más el fútbol»

En vísperas de la despedida, el brasileño le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales a su excompañero y amigo.

Redacción

Por Redacción

El brasileño fue uno de las tantas estrellas que se dio el gusto de compartir cancha con el rosarino.

El brasileño fue uno de las tantas estrellas que se dio el gusto de compartir cancha con el rosarino.

El mundo del fútbol despide al más grande. La última función de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina, esta noche ante Benín en el Monumental, indudablemente es un acontecimiento de trascendencia global.

En vísperas del último baile del “10”, uno de sus grandes amigos del fútbol le dejó un muy sentido y emotivo mensaje en redes sociales. Nada menos que el brasileño Neymar, compañero en Barcelona y París, con quien Messi construyó una amistad dentro y fuera de la cancha.

Junto a dos fotos muy especiales, Ney escribió una carta de adiós. Las fotos son del momento posterior a la final que Argentina le ganó a Brasil en la Copa América 2021, cuando Messi logró su primer título con la Mayor.

Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país, y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz”, empezó el actual jugador del Santos de Brasil, que post Mundial también decidió colgar la «Verdeamarella».

Y siguió: “No es solo la Argentina la que te agradece, el mundo te agradece por todo lo que has hecho por el fútbol”.

La parte final del mensaje expone las palabras más sentidas y emotivas de Neymar: “Gracias por hacerme amar aún más el fútbol; fue un honor haber jugado contra ti, y más aún, haber hecho historia a tu lado”.

Messi, que anunció su retiro de la Selección a fines de agosto, ya había dejado mensajes emotivos en las horas previas, destacando que se va “en paz” tras haber dejado todo por la celeste y blanca. «Esta camiseta fue un sueño», remarcó.


Temas

Lionel Messi

Selección Argentina

El mundo del fútbol despide al más grande. La última función de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina, esta noche ante Benín en el Monumental, indudablemente es un acontecimiento de trascendencia global.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén