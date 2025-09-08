La contundente decisión de Carlos Alcaraz luego de ser campeón del US Open 2025

Carlos Alcaraz comenzó esta semana como nuevo número 1 del mundo, luego de consagrarse campeón del US Open 2025 en el que se impuso por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 ante Jannik Sinner. De esta forma, firmó su sexto trofeo de Grand Slam en su carrera. Aunque luego del título, el español sorprendió con un inesperado anuncio.

Con el título en Flushing Meadows, Alcaraz se vio obligado a tomar una importante decisión, teniendo en cuenta el desgaste físico que tuvo y el apretado calendario que existe en el circuito profesional.

La fuerte decisión de Carlos Alcaraz luego de volver a ser el número 1 del mundo

El oriundo de Murcia confirmó durante una entrevista en Cadena Ser que no jugará la serie de Copa Davis de España ante Dinamarca, por la segunda ronda del torneo, que se disputará el 13 y 14 de septiembre. El español declaró que va a descansar varios días después del desgaste y que tiene «fatiga muscular y mental».

Además de su cargado calendario, en el que fue campeón del Masters 1000 de Cincinnati y del mencionado Abierto de los Estados Unidos, el cambio de superficie fue decisivo en la decisión: la llave se disputará en polvo de ladrillo.

Pero su ausencia no será la única en el equipo español. Alejandro Davidovich Fokina, segunda mejor raqueta española, tampoco dirá presente en el equipo de David Ferrer y Marcel Granollers (campeón del dobles en Flushing Meadows) está en duda por una lesión en su pie.