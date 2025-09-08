Alcaraz volvió a la cima del tenis mundial y así quedó el ranking: no hay argentinos en el top 20

Carlos Alcaraz selló su regreso al N° 1 del ranking por primera vez desde 2023 al derrotar a su máximo rival Jannik Sinner en la final del US Open. El español de 22 años ya comenzó su quinta etapa como el mejor del planeta y su 37ª semana en la cima. El tenista nacido en El Palmar superó al oriundo de San Candido, por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 para recuperar su reinado.

En 2022, Alcaraz derrotó a Casper Ruud en la final del US Open para alzarse con su primer Grand SLam y, al mismo tiempo, convertirse en el N° 1 más joven de la historia con 19 años y cuatro meses. El domingo, Alcaraz ganó otro duelo decisivo, esta vez con Sinner, para regresar al lugar de privilegio por primera vez desde el 10 de septiembre de 2023. Además, el inoxidable Novak Djokovic fue gran protagonista, porque subió tres puestos y está cuarto, abajo de Alexander Zverev.

Obra terminada para Carlos Alcaraz. Logró su sexto Grand Slam y volvió a la cima. (AP)

Sinner bajó al segundo lugar despues de 65 semanas

Jannik Sinner, quien se convirtió en el primer italiano en alcanzar la cima el 10 de junio de 2024, ocupó el puesto durante 65 semanas consecutivas. Su reinado de debut se ubica como el cuarto más largo de la historia, después de Roger Federer (237), Jimmy Connors (160) y Lleyton Hewitt (75).

A los 19 años, Alcaraz se convirtió en el hombre más joven en alzarse con el ATP Year-End N 1 (terminar el año como mejor jugador), convirtiéndose en el primer adolescente en lograr tal hazaña. Ahora, con 61 victorias y siete títulos en 2025, Alcaraz está bien posicionado para recuperar ese galardón en 2025 y cerrarlo en lo más alto.

El español atraviesa una gran temporada, con 7 títulos en el bolsillo. (AP)

Así quedó el top 20 del ranking mundial

1° Carlos Alcaraz (España) 11.540 puntos (+1)

2° Jannik Sinner (Italia) 10.780 (-1)

3° Alexander Zverev (Alemania) 5.930

4° Novak Djokovic (Serbia) 4.830 (+3)

5° Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.675 (-1)

6° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.280

7° Jack Draper (Gran Bretaña) 3.690 (-2)

8° Alex De Minaur (Australia) 3.545

9° Lorenzo Musetti (Italia) 3.505 (+1)

10° Karen Khachanov (Rusia) 3.280 (-1)

11° Holger Rune (Dinamarca) 3.090

12° Casper Ruud (Noruega) 2.755

13° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 2.755 (+14)

14° Andrey Rublev (Rusia) 2.610 (+1)

15° Tommy Paul (Estados Unidos) 2.510 (-1)

16° Jiri Lehecka (República Checa) 2.415 (+5)

17° Jakub Mensik (República Checa) 2.380 (-1)

18° Daniil Medvedev (Rusia) 2.370 (-5)

19° Alexander Bublik (Kazajistán) 2.245 (+5)

20° Alejandro Davidovich (España) 2.225 (-2)

Un bajón: ya no quedan argentinos en el top 20

En el nuevo escalafón del ranking mundial no aparecen argentinos en el top 20. Francisco Cerúndolo perdió dos posiciones y cayó del 19° al 21° lugar. El porteño, que no pudo superar las segunda ronda en Nueva York, se mantiene igualmente al frente de la legión albiceleste, que sigue con siete tenistas entre los 100 mejores:

Francisco Cerúndolo bajó dos lugares, pero se mantiene como el mejor argentino. (AP)

21° Francisco Cerúndolo 2.135 puntos (-2)

41° Sebastián Báez 1.135 (-2)

43° Camilo Ugo Carabelli 1.123 (+4)

61° Francisco Comesaña 912 (-7)

64° Tomás Etcheverry 890 (-5)

81° Mariano Navone 770 (-3)

86° Juan Manuel Cerúndolo 737 (+2)